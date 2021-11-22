Многодетные семьи Казахстана в текущем году получили 235 млрд тенге в виде пособий

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Государственная поддержка многодетных семей осуществляется на ежемесячной основе. Размеры выплат в 2021 году и количество получивших их семей узнали журналисты Нурфин.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, государственное пособие по многодетности на общую сумму 235 млрд тенге с января по октябрь 2021 года выплачено 443,9 тыс. семьям.

Напоминаем, что данное государственное пособие было введено с начала 2020 года для поддержки многодетных семей, имеющих четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Уровень обеспеченности многодетных семей при назначении данного пособия значения не имеет. Малообеспеченные при этом могут также претендовать на адресную социальную помощь.

Размеры пособия

Размеры данного пособия напрямую зависят от количества детей в семье:

За четверых детей в 2021 году предусмотрена выплата в размере 46 760 тенге;

если детей пятеро, то выплата составляет 58 457 тенге ;

; за шестерых детей семья вправе получить 70 154 тенге;

за семерых – 81 852 тенге;

за восьмерых – 93 344 тенге ;

; на девятерых детей пособие выплачивается в сумме 105 012 тенге ;

; семья с десятью детьми получит 116 680 тенге;

с одиннадцатью – 128 348 тенге;

с двенадцатью – 140 016 тенге ;

; с тринадцатью – 151 684 тенге ;

; с четырнадцатью – 163 352 тенге ;

; с пятнадцатью – 175 020 тенге ;

; на семью с шестнадцатью детьми выплачивается пособие по 11 668 тенге на каждого ребенка, что в сумме составляет 186 688 тенге в месяц.

Напомним, что школьники из многодетных малообеспеченных семей имеют ряд льгот в виде бесплатного горячего питания в начальных классах, обеспечения учебниками, канцелярскими товарами, школьной формой, поездок в детский летний лагерь и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1943279-mnogodetnye-semi-kazahstana-v-tekuschem-godu-poluchili-235-mlrd-tenge-v-vide-posobiy/