Сколько зарабатывают в сфере обслуживания в Казахстане

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Несмотря на то, что инвестиции в гостиничный и ресторанный бизнес сокращаются, покупательская способность зарплат в секторе продолжает расти. О том, как себя чувствует казахстанская сфера обслуживания, рассказали аналитики Finprom.

В Казахстане существуют сектора экономики, которые функционируют в полной мере в том числе и за счет поддержки из государственного бюджета. Однако это не относится к сфере HoReCa – к гостиницам, ресторанам и точкам общепита.

Как отмечают аналитики, основной объем капитальных вложений в этом секторе экономики традиционно приходится на собственные средства бизнеса. С января по июнь 2022 года в эту сферу всего было инвестировано около 46,7 млрд тенге.

Инфографика: finprom.kz

Это на 22% меньше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако большая часть инвестированных средств (35,1 млрд тенге) является собственными средствами бизнеса.

На кредиты банков пришлось 9,6 млрд тенге, а на бюджетные средства – лишь 1,4 млрд тенге, причем 1,3 млрд тенге обеспечили местные бюджеты и всего 70 млн тенге пришлось на республиканский. Объем вложений за счет небанковских заемных средств сократился за год более чем в 2 раза, до 508,6 млн тенге.

Инфографика: finprom.kz

Где больше всего инвестируют

Среди регионов Казахстана более трети объема инвестиций в сфере обслуживания пришлось на Туркестанскую область – порядка 17 млрд тенге с начала года.

Следом идет Восточно-Казахстанская область с объемами инвестиций в 3,8 млрд тенге. Третье место оказалось у Алматы (3,6 млрд тенге). Акмолинская область расположилась чуть поодаль с показателем в 3,4 млрд тенге.

Наименьшие объемы инвестиций в секторе за январь-июнь 2022 года наблюдались в Улытауской (26,6 млн тенге), Актюбинской (175,5 млн тенге) и Костанайской (298,7 млн тенге) областях.

Инфографика: finprom.kz

Сколько платят в сфере HoReCa

Средняя зарплата в Казахстане на первый квартал 2022 года, согласно официальной статистике, была равна 285 тысячам тенге. На деле же, как показало недавнее исследование, лишь в немногих сферах экономики работодатели готовы платить такие суммы.

В основном такие зарплаты можно наблюдать у казахстанцев, работающих в IT-сфере, в банках и в страховом секторе, а также в сфере строительства и недвижимости. Как оказалось, в список "прибыльных" профессий входит и сфера обслуживания.

Согласно данным аналитиков, среднемесячная заработная плата в сфере услуг по проживанию и питанию в первом квартале 2022 года составила 262,1 тысячи тенге. Это на 8,2% меньше среднереспубликанского значения, но больше, чем во многих других секторах экономики.

К тому же, реальная покупательная способность зарплат в секторе выросла на 11,8% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Инфографика: finprom.kz

Напомним, согласно опросам, лишь 3 из 10 казахстанцев полностью довольны своим финансовым положением, а некоторым казахстанцам в 2022 году даже приходилось голодать из-за недостатка денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982339-skolko-zarabatyvayut-v-sfere-obsluzhivaniya-v-kazahstane/