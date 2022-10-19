Сколько денег было выплачено многодетным семьям в Казахстане

Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Каждая многодетная семья в Казахстане, независимо от уровня дохода, может рассчитывать на государственные пособия. О том, сколько денег в текущем году было выплачено таким семьям, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Каждая казахстанская семья, которая воспитывает как минимум четверых детей, считается многодетной, а значит может рассчитывать на финансовую помощь от государства.

Государственные пособия по многодетности в Казахстане особенно актуальны. Последние исследования уровня бедности в стране фиксируют некоторую связь между достатком семьи и количеством человек в ней. Самые бедные семьи в стране оказались самыми многочисленными и состояли из пяти и более лиц.

На данный момент в стране насчитывается около полумиллиона многодетных семей. Все они охвачены выплатами государственных пособий.

Так, например, только за сентябрь 462 тыс. семей получили пособия на общую сумму 26,5 млрд тенге. Всего же с начала 2022 года 496,9 тыс. семей было выделено порядка 253,9 млрд тенге.

Размер пособий по многодетности в 2022 году

Как мы уже отметили, на пособие по многодетности могут рассчитывать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

В зависимости от количества детей размеры пособий в 2022 году следующие:

четыре ребенка – 50 975 тенге ;

; пять детей – 63 727 тенге ;

; шесть детей – 76 479 тенге ;

; семь детей – 89 231 тенге.

Если в семье восемь и более детей, то на каждого ребенка выделяется по 12 720 тенге. Таким образом, за восемь детей полагается государственное пособие в размере 101 760 тенге, за 12 детей – 152 640 тенге, за 16 – 203 520 тенге и так далее.

Стоит отметить, что, помимо прямой финансовой помощи, многодетные семьи также могут рассчитывать и на ряд льгот. О том, какая еще помощь им полагается, мы рассказывали здесь.

Напомним, что сейчас в Казахстане разрабатывается проект Социального кодекса РК, в рамках которого изменится механизм выплат некоторых пособий и социальных выплат, а размер пособий награжденным матерям, воспитывающим шестерых и более детей, будет дифференцирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1993356-skolko-deneg-bylo-vyplacheno-mnogodetnym-semyam-v-kazahstane/