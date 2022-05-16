Как выросли размеры соцвыплат инвалидам и семьям, оставшимся без кормильца

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы, являющиеся участниками системы обязательного социального страхования, при потере трудоспособности могут рассчитывать на выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Это касается и семей, которые потеряли единственного кормильца. С 1 апреля размеры таких выплат были повышены. Насколько увеличили социальные выплаты из ГФСС, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на данный момент социальные выплаты по причине потери кормильца получают 54,2 тысячи человек. Казахстанцев, получающих соцвыплаты из ГФСС по потере трудоспособности, насчитывается 81,6 тысячи человек.

В начале 2022 года размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца из ГФСС уже повышались. 1 апреля 2022 года произошло еще одно увеличение - на 4%. Таким образом, по сравнению с 2021 годом, совокупный размер выплат увеличен на 9%.

Стоит отметить, что выплаты из ГФСС получают только работающие граждане, которые являются участниками системы социального страхования. Данные выплаты плюсуются к базовым государственным социальным пособиям.

Размеры базовых госпособий зависят от нескольких факторов:

группа и причина инвалидности;

количество иждивенцев умершего кормильца;

величина прожиточного минимума.

Учитывая данные факторы, средний размер базового государственного социального пособия по инвалидности равен 54 608 тенге. Участники системы соцстрахования получают больше. С учетом выплат из ГФСС такие граждане получают в среднем 84 353 тенге.

Государственное пособие по потере кормильца в среднем составляет 45 627 тенге, с учетом выплат из ГФСС эта сумма увеличивается до 76 443 тенге.

Таким образом, средние размеры выплат работающим гражданам выше порядка на 30 тысяч тенге по сравнению с выплатами получателям, не участвующим в системе социального страхования.

Как отмечают в Минтруда, увеличенные соцвыплаты граждане получат в июне текущего года с учетом доплат за апрель и май.

Стоит отметить, что инвалидность и потеря кормильца - не единственные причины, по которым могут назначить выплаты из ГФСС, но именно для этих случаев они были увеличены с 1 апреля 2022 года. О том, когда еще можно рассчитывать на соцвыплаты, вы можете прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1969448-kak-vyrosli-razmery-sotsvyplat-invalidam-i-semyam-ostavshimsya-bez-kormiltsa/