Какая компенсация полагается жертвам Семипалатинского полигона

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В Казахстане ветераны Семипалатинского полигона к памятным датам и праздникам получают материальную помощь от государства. Сколько казахстанцев в 2022 году получили такие выплаты, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Ветераны Семипалатинского полигона, а также люди, которые получили инвалидность, или их дети, у которых появились генетические заболевания из-за ядерных испытаний, в Казахстане приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Это также значит, что им полагаются пособия и социальные выплаты.

Поэтому ежегодно местными исполнительными органами им оказывается социальная помощь к памятным датам и праздничным дням, в том числе ко Дню Победы (9 мая), ко Дню защитника отечества (7 мая), ко Дню независимости Казахстана (16 декабря) и ко Дню закрытия Семипалатинского полигона (29 августа).

Размер выплат

В этом году такие выплаты получили порядка 7,6 тыс. казахстанцев. Размеры социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов.

Однако есть и ежемесячные пособия для определенных категорий граждан.

Кто получает ежемесячное специальное государственное пособие:

непосредственные участники ядерных испытаний – 6,19 МРП ( 19 685 тенге в 2022 году);

( в 2022 году); лица у которых появилась болезнь или инвалидность из-за испытаний – 7,55 МРП (24 009 тенге).

Стоит отметить, что лицам с инвалидностью, которую они получили из-за радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний, при условии установления причинно-следственной связи, назначается государственное социальное пособие по инвалидности:

I группа – 2,81 прожиточного минимума (ПМ) или 105 064 тенге в 2022 году;

(ПМ) или в 2022 году; II группа – 2,4 ПМ или 89 734 тенге ;

или ; III группа – 2,01 ПМ или 75 152 тенге.

Помимо этого, для граждан, проживающих и проживавших на территории бывшей Семипалатинской области и в прилегающих к полигону районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, предусмотрена единовременная денежная компенсация за ущерб, причиненный ядерными испытаниями.

Сам размер выплат зависит от нескольких параметров:

зона и период проживания гражданина;

величина МРП – в 2023 году его планируют поднять.

С 1996 по 2021 годы указанную компенсацию получили более 1,1 млн человек на сумму 16,5 млрд тенге. При этом в 2022 году за компенсацией обратилось еще 265 человек.

Также те казахстанцы, которые имеют статус ветерана Семипалатинского полигона и проживают в зонах радиационного риска, имеют право на дополнительную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Те же, кто проживал там в период с 1949 года по 1963 год, могли выйти на пенсию раньше времени (мужчины с 50 лет, а женщины – с 45 лет)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1985166-kakaya-kompensatsiya-polagaetsya-zhertvam-semipalatinskogo-poligona/