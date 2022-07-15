Сколько казахстанцев оформили пособие по рождению и уходу за ребенком по SMS

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие услуги ЦОНа казахстанцы могут получать, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь при себе смартфон. Одной из таких является оформление пособия по рождению ребенка и уходу за ним. Эту услугу предоставляют проактивно через SMS. О том, сколько таким образом было оформлено выплат, рассказали в госкорпорации «Правительство для граждан».

Одной из самых востребованных госуслуг в социальной сфере является оформление пособий по рождению ребенку и уходу за ним. Каждая кахастанская мама имеет право на финансовую помощь.

Пособие по рождению ребенка получают все матери, независимо от того, имели они трудовой стаж до родов или нет.

В дальнейшем идет разделение. Те матери, которые работали до родов, могут рассчитывать на выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), а те, кто не работал – на пособия по уходу за ребенком от государства.

Сейчас обе услуги предоставляются в проактивном формате, то есть, казахстанским мамам не нужно никуда идти и заполнять документы – после рождения ребенка им автоматически придет SMS с предложением подать заявление.

В ответ нужно лишь дать положительный ответ и указать номер банковского счета, куда будут поступать деньги на ребенка. Остальное будет сделано без участия родителя.

Это не первая услуга, которая предоставляется в таком формате. Ранее мы рассказывали о том, что Единый накопительный пенсионный фонд также внедрил проактивные выплаты невостребованных пенсий.

Таким образом за пять месяцев 2022 года проактивно было оформлено 152 298 пособий по рождению и уходу за ребенком. Как отмечают в госкорпорации, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (66 894 пособий).

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Важно отметить, что таким образом оформить выплаты могут лишь те казахстанцы, которые зарегистрированы в Базе мобильных граждан.

На какую сумму могут рассчитывать получатели пособия

На получение пособия по рождению ребенка могут претендовать все казахстанки. Его размер будет зависеть от месячного расчетного показателя (МРП) и от количества детей. Так, на рождение первого, второго и третьего ребенка размер пособия составляет – 120 840 тенге (38 МРП в 2022 году), на последующих – 200 340 тенге (63 МРП).

Кроме единовременной выплаты по рождению, казахстанские мамы могут расчитывать на пособия по уходу за ребенком до одного года. Оно полагается только неработающим матерям, а его размер также зависит от количества детей:

по уходу за первым ребенком – 18 317 тенге ( 5,76 МРП );

( ); по уходу за вторым ребенком– 21 656 тенге ( 6,81 МРП );

( ); по уходу за третьим ребенком – 24 963 тенге ( 7,85 МРП );

( ); по уходу за четвертым и более ребенком – 28 302 тенге (8,90 МРП).

Социальная выплата по уходу за ребенком

Если казахстанки до рождения ребенка работали, то вместо этого пособия они будут получать социальные выплаты из ГФСС, размер которых привязан не к МРП, а к их среднемесячному доходу за последние два года.

При этом максимальный размер социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года не должен превышать 40% от семикратного размера минимальной заработной платы (МЗП), а минимальный размер социальной выплаты – не менее размера ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года.

То есть, если у казахстанки среднемесячный доход за два года составляет порядка 120 тысяч тенге, то размер социальной выплаты будет составлять 48 тысяч тенге, без вычета 10% пенсионного взноса.

Если размер дохода будет превышать 7 МЗП, то максимальный размер выплаты составит 168 тысяч тенге без вычета 10% пенсионного взноса.

Размер социальных выплат может быть гораздо выше размера пособий по простой причине – с зарплат работающих мам ежемесячно производились социальные отчисления, из которых и производятся выплаты.

Стоит отметить, что услуги по предоставлению пособия или социальных выплат по рождению и уходу за ребенком оказываются в течение семи рабочих дней с момента подачи заявки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1978626-skolko-kazahstantsev-oformili-posobie-po-rozhdeniyu-i-uhodu-za-rebenkom-po-sms/