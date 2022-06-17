Сколько денег государство направило на помощь многодетным семьям с начала года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Многодетные семьи в Казахстане входят в категорию социально уязвимых слоев населения. Каждая такая семья, независимо от уровня дохода, имеет право на получение финансовой помощи от государства. Сколько денег выделяется на их поддержку, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждая казахстанская семья, в которой есть минимум четыре ребенка, считается многодетной. В этом случае она может рассчитывать на финансовую помощь от государства.

Это особенно актуально в свете последнего исследования, которое касалось уровня дохода казахстанцев, где обнаружилась зависимость между достатком семьи и ее размером.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 498,5 тыс. семей на общую сумму 138,4 млрд тенге.

В мае количество получателей увеличилось до 509,1 тыс. семей. Общая сумма их пособий составила 28,3 млрд тенге.

Как рассчитывается размер пособия

Сумма, которую получит семья при выплате пособия, зависит от общего количества детей и размера месячного расчетного показателя МРП. Напомним, в мае 2022 года МРП был увеличен и теперь он равен 3 180 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с этим размеры пособий стали выше, чем были в апреле и марте текущего года:

четыре ребенка - 50 975 тенге ;

; пять детей - 63 727 тенге;

шесть детей - 76 479 тенге ;

; семь детей - 89 231 тенге.

Если в семье восемь или больше детей, то за каждого будет назначаться 12 720 тенге. Таким образом семья с десятью детьми получит 127 200 тенге, а шестнадцатью - 203 520 тенге.

К детям приравниваются также и студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Напомним, что данное пособие получают все многодетные семьи без исключения. Но не стоит забывать и о единовременных выплатах за рождение каждого ребенка. Такие выплаты назначаются всем казахстанским матерям, а не только многодетным.

Также помощь не ограничивается пособиями. Ранее мы писали о том, что помимо прямой финансовой помощи многодетные семьи могут рассчитывать еще на ряд льгот от государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1974606-skolko-deneg-gosudarstvo-napravilo-na-pomosch-mnogodetnym-semyam-s-nachala-goda/