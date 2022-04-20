Сколько денег было выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

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Казахстанцы с инвалидностью и семьи, которые остались без кормильца, имеют право на получение от государства помощи в виде социальных пособий. Сколько людей с начала года получили такую помощь, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 апреля 2022 года численность получателей государственных соцпособий по инвалидности составляет 525 тысяч человек, а по случаю потери кормильца - 174,3 тысячи человек.

Сколько денег было выплачено

За первый квартал 2022 года казахстанцам в виде пособий было выплачено более 104,6 млрд тенге. Как уточняют в ведомстве, в марте этого года из республиканского бюджета было направлено 27,6 млрд тенге на выплаты государственных социальных пособий по инвалидности. Еще 7,7 млрд тенге было выделено семьям, которые потеряли единственного кормильца.

Размеры пособий в 2022 году

Размеры государственных соцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего кормильца. Также оба пособия зависят от величины прожиточного минимума, который устанавливается законом о республиканском бюджете на каждый финансовый год.

В 2022 году размер прожиточного минимума составил 36 018 тенге. Таким образом, средний размер пособия по инвалидности равен 52 609 тенге, а пособия по случаю потери кормильца - 43 957 тенге.

Стоит отметить, что согласно 3 пункту 1 статьи закона "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", лицам, имеющим одновременно право на различные государственные социальные пособия, назначается одно пособие по их выбору.

Однако этот пункт не распространяется на детей-инвалидов и инвалидов с детства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1965920-skolko-deneg-bylo-vyplacheno-kazahstantsam-v-vide-posobiy-po-invalidnosti-i-potere-kormiltsa/