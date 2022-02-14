Как казахстанцам предпенсионного возраста планируют помогать с поиском работы

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В Казахстане разрабатывается проект для помощи в трудоустройстве безработным гражданам предпенсионного возраста. Какие условия данного проекта предполагаются и какая часть заработной платы будет выплачиваться за счет бюджетных средств, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщили специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК, в целях обеспечения занятостью безработных лиц предпенсионного возраста планируется запустить специальный проект "Серебряный возраст".

Реализация инициативы будет проводиться в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены 5 тыс. человек.

На текущий момент ведется разработка нормативного правового акта, в соответствии с которым и будет организован проект. В нем должны быть предусмотрены требования к работодателям и работникам.

Условия участия в проекте "Серебряный возраст"

Участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченной задолженности по заработной плате. Рабочие места по проекту "Серебряный возраст" будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и по профессиям/занятиям, относящимся к девятой группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий. Срок участия в проекте составляет не более 12 месяцев. На период участия в проекте центр занятости населения субсидирует часть зарплаты лицам предпенсионного возраста за счет средств бюджета. Из бюджета будет ежемесячно перечисляться на зарплату работникам 50% от размера оплаты труда, но не более 30 МРП (91 890 тенге в текущем году), с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам. По завершении срока участия в проекте работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

Напоминаем, что в текущем году на пенсию выйдут женщины, которым исполнится 60 с половиной лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1956000-kak-kazahstantsam-predpensionnogo-vozrasta-planiruyut-pomogat-s-poiskom-raboty/