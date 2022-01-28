Какие ипотечные программы предусмотрены для многодетных семей в Казахстане

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Многодетные семьи могут получить различные льготы в качестве мер финансовой поддержки. В их число входят и программы по приобретению жилья на особых условиях. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане многодетными считаются семьи, имеющие от 4 и более детей. На каждого ребенка от государства выделяются денежные пособия.

Они были установлены с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Так, в 2021 году 449,4 тыс. семей получили около 287,6 млрд тенге финансовой поддержки. Но кроме пособий они могут рассчитывать на льготную ипотечную программу.

Жилье под 2% годовых

Покупка жилья в кредит может оказать серьезную финансовую нагрузку на семейный бюджет. А когда имеется много детей, возможности к приобретению собственной квартиры сокращаются.

Чтобы оказать помощь в данном вопросе, была запущена программа "Бақытты отбасы", рассчитанная не только для многодетных, но и для неполный семей, а также для тех, кто имеют детей с ограниченными возможностями.

Иллюстративное фото: gettyimages / krisanapong detraphiphat

В рамках программы эти категории граждан могут приобрести квартиры на первичных и вторичных рынках, а также частные жилые дома.

При этом стоимость объекта не должна превышать 15 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау. А в остальных регионах ограничение стоимости составляет 10 млн тенге.

Для оформления ипотеки требуется 10% первоначального взноса, а эффективная ставка вознаграждения начинается от 2,1%. Максимальный срок кредитования – 18 лет.

Требования к заемщикам

Льготники, участвующие в программе "Бақытты отбасы", должны иметь определенный уровень дохода.

Например, семейный заработок на одного человека не должен превышать 3,1 прожиточного минимума (36 018 тенге на 2022 год) за последние 6 месяцев. Это 111 655 тенге на каждого члена семьи по основному доходу.

Например, для неполной семьи из 2 человек общий ежемесячный доход не должен превысить 223 310 тенге. А для многодетной из 6 человек – 669 934 тенге.

При этом источниками основного дохода считаются: зарплата и заработок от предпринимательства (включая договоры ГПХ), жилищные выплаты, стипендии работников организаций, которые обучаются в учебных заведениях.

Но если окажется, что этих средств недостаточно для оформления займа, то могут быть учтены пенсионные и экологические выплаты. Также можно привлечь до двух созаемщиков.

Для оформления заявки необходимо встать в очередь на получение жилья в местном акимате и обратиться в "Отбасы банк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1953221-kakie-ipotechnye-programmy-predusmotreny-dlya-mnogodetnyh-semey-v-kazahstane/