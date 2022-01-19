Очередь на жилье: сколько квадратных метров на человека выдается в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik / pressfoto

Жилье, предоставляемое государством, является отличной возможностью для казахстанцев, которые не могут приобрести недвижимость самостоятельно. О том, кто может участвовать в данной программе и как рассчитывается площадь получаемых квартир, читайте в материале NUR.KZ.

Решить жилищный вопрос можно несколькими способами:

приобрести жилье – за наличный расчет или в ипотеку;

получить жилье по государственным программам.

Первый способ зависит от финансового положения казахстанцев и требует наличия крупных накоплений. Например, для первоначального взноса по ипотечному кредитованию.

Второй метод имеет несколько вариантов и может быть доступен разным категориям граждан.

Рассмотрим подробнее госпрограммы по обеспечению жильем в Казахстане.

Типы жилья и категории участников

Как сообщает портал Электронного правительства, существует несколько типов жилья по праву собственности, которые могут быть предоставлены государством.

Например, из государственного жилищного фонда – это жилища, принадлежащие непосредственно государству. К этой категории относятся: коммунальный жилищный фонд, жилищный фонд государственного предприятия, а также жилищный фонд государственного учреждения.

Иллюстративное фото: Freepik

Все эти категории входят в жилищный фонд РК, из которого может быть предоставлена недвижимость.

При этом, согласно пункту 1 статьи 75 закона "О жилищных отношениях", предоставляется жилье в размере не менее 15 и не более 18 квадратных метров полезной площади на одного человека. Но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии.

Если в семье есть люди с серьезными заболеваниями, то им выделяется отдельная комната.

Также площадь жилья может оказаться больше, если среди членов семьи имеется беременная женщина со сроком более 22 недель.

Кто может претендовать на жилье

Помимо льготных категорий граждан и лиц из социально уязвимых слоев населения, претендовать на получение жилья могут:

государственные служащие и работники бюджетных организаций;

военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты и лица, занимающие государственные выборные должности;

граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК;

нуждающиеся в жилье казахстанцы.

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

Согласно 69 статье закона "О жилищных отношениях", нуждающимися в жилье считаются лица, которые:

не имеют собственного жилья;

не участвуют в программах аренды без права выкупа;

имеющееся жилье не соответствует санитарным и техническим нормам, а также если там проживает более одной семьи в неизолированных помещениях;

среди членов семьи есть лица, имеющие тяжелые формы хронических заболеваний.

При этом надо помнить: чтобы встать в очередь на получение жилья, казахстанцы должны постоянно проживать в соответствующем населенном пункте, независимо от срока.

То есть, чтобы подать заявку в Алматы, нужно переехать в город. Не получится сделать это из другого региона.

Чтобы встать в очередь на получение жилья, необходимо обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» с полным пакетом документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951653-ochered-na-zhile-skolko-kvadratnyh-metrov-na-cheloveka-vydaetsya-v-kazahstane/