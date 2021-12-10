Процесс назначения госпособий многодетным матерям упрощен в Казахстане

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В Казахстане упростился процесс назначения пособий многодетным матерям. Как работает проактивный формат, и сколько женщин уже воспользовались данной услугой, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, в стране был упрощен порядок получения в проактивном удаленном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Благодаря этим изменениям увеличился охват получательниц данной госпомощи. Количество многодетных матерей, получивших услугу проактивно, в 2021 году выросло более чем в два раза и достигло 9 тыс. человек.

Чтобы получить пособие через проактивную услугу, понадобится только согласие получательницы и подтверждение или предоставление ей номера банковского счета посредством ответа на пришедшее SMS-сообщение.

Другие сведения о многодетной матери, включая данные удостоверения личности, документа о награждении, о регистрации по месту жительства и об имеющемся номере банковского счета, поступают из соответствующих государственных информационных систем.

Таким образом, экономятся время и силы многодетных матерей, которые, ответив лишь на одно сообщение, получают услугу в необходимом объеме.

Женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, ежемесячно выплачивается государственное пособие в размере 6,4 МРП. В этом году размер пособия составляет 18 668,8 тенге.

В 2022 году, с увеличением МРП до 3 063 тенге, размер пособия многодетным матерям составит 19 603,2 тенге.

Льготы для многодетных матерей

По данным портала Электронного правительства, многодетные семьи имеют первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», освобождены от уплаты:

налога на транспортные средства (по одному автотранспортному средству);

налога по земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем;

налога по придомовым земельным участкам;

налога на имущество физических лиц (в пределах 1000-кратного размера МРП);

государственной пошлины при совершении нотариальных действий;

государственной пошлины при совершении юридически значимых действий уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности.

А также женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту уже в 53 года.

Также многодетным семьям выплачивается пособие в зависимости от количества детей. Уровень обеспеченности многодетных семей при назначении данной выплаты значения не имеет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946384-protsess-naznacheniya-gosposobiy-mnogodetnym-materyam-uproschen-v-kazahstane/