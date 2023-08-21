Выплаты в 2 млн тенге по обязательной автостраховке недостаточно в Казахстане, утверждает эксперт

Страхование автомобиля. Иллюстративное фото: freepik.com/senivpetro

Автострахование позволяет казахстанцам защитить их финансовые интересы. Однако в текущих условиях его эффективность может оказаться недостаточной. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Обязательное страхование гражданской правовой ответственности (ОГПО) является страховым полисом, без которого казахстанцы не имеют права выезжать на дороги общего пользования.

Он позволяет покрыть ущерб машине, пострадавшей по вине застрахованного водителя.

Однако, как отмечает директор Департамента урегулирования убытков страховой компании "Халык" Павел Светаносов, текущие нормы в рамках ОГПО могут оказаться неэффективными для автовладельцев.

Условия не менялись уже давно

Как отмечает эксперт, текущие тарифы по ОГПО в Казахстане не пересматривались почти 20 лет. При этом ситуация на рынке автомобилей в стране существенно изменилась.

"Несмотря на то, что с 1 января 2024 года при расчете стоимости ОГПО начнут применяться новые поправочные коэффициенты и будет увеличена страховая премия (стоимость страховки) в зависимости от убыточности конкретного региона, это никак не повлияет на увеличение страховой выплаты", – сообщает Павел Светаносов.

То есть теперь полис может обойтись дороже, но сумма выплат пострадавшей стороне останется прежней. В итоге ОГПО все так же может не покрыть ремонт новых машин, поврежденных в дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

Фиксация повреждений. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Покрывает ли страховка ущерб

Максимальная сумма выплаты, которую можно получить от виновного в аварии, составляет 600 месячных расчетных показателей (МРП), или 2,07 млн тенге на 2023 год. Как отмечает эксперт, не всегда этой суммы может хватить для ремонта пострадавшей машины.

"На итоговую сумму страховых выплат может повлиять несколько причин:

во-первых, это масштаб причиненного ущерба – от царапины и вмятины, до полного уничтожения автомобиля;

во-вторых, качество материалов, используемых при производстве новых автомобилей – тонкий метал и пластик, которые даже при малейшем столкновении приходят в негодность и не подлежат ремонту, а только замене;

в-третьих, стоимость новых технологичных запасных частей и их ремонтные работы – они значительно подорожали ввиду обновления автопарка в крупнейших городах страны.

Все эти причины сводятся к одному – если раньше максимальной страховой выплаты хватало пострадавшим автомобилистам, то сейчас 2 млн тенге недостаточно", – считает Павел Светаносов.

Поэтому, помимо изменения стоимости самого полиса, он также указывает на необходимость пересмотра максимальных размеров страховых выплат.

Страховые выплаты. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

"Безусловно, мы неоднократно слышим предложения людей, чьи автомобили пострадали в ДТП, о том, чтобы увеличить предельный объем ответственности страховщика по страховому случаю.

К примеру, при легком ДТП замена новой фары может стоить 250 000 тенге, 1 млн и даже 4 млн тенге. Добавим к этому еще замену бампера, крыла, кузовные работы, и все – бюджет исчерпан с лихвой", – сообщает эксперт.

Как это отразится на стоимости страховки

"К сожалению, самостоятельно мы не можем увеличить максимальную сумму страховых выплат, установленную законом, но считаем, что к этому необходимо прийти.

Но надо понимать, что если будет увеличена страховая выплата, то примерно пропорционально будет увеличена и страховая премия (стоимость страховки). И тут встает вопрос: потянут ли все автовладельцы такую сумму?", – делится мнением Павел Светаносов.

Напомним, что казахстанцы также могут воспользоваться добровольным автострахованием КАСКО, которое позволяет получать выплаты независимо от вины автовладельца. В результате это может помочь покрыть ущерб, полученный при ДТП.

Ранее мы рассказывали, что делать автовладельцам, если виновник аварии не имеет страховки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2033030-2-mln-tenge-nedostatochno-nuzhno-li-peresmotret-vyplaty-po-ogpo-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/