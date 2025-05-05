Новые обязательства перед казахстанцами появятся у владельцев ТРЦ

Зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на брифинге в СЦК заявила, что у владельцев ТРЦ появятся новые обязательства перед посетителями, передает корреспондент NUR.KZ.
Мария Хаджиева сообщила, что в 2025 году планируется введение вмененного страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей.
"Пострадавшим от пожаров торговых центров и крупных объектов массового пребывания людей с площадью более 2000 квадратных метров будет обеспечено возмещение ущерба. Законопроект находится на сегодняшний день на рассмотрении парламента Республики Казахстан", - отметила она.
Напомним, прошлой осенью в МЧС РК рассказали, что граждан страны могут обязать страховать жилье от чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки внесли на рассмотрение мажилиса.
До этого в мае депутат сената Бибигуль Жексенбай предложила ввести обязательное страхование недвижимости в Казахстане. В пример она привела Турцию, где около 50% недвижимости охвачено обязательной программой страхования от катастроф. Аналогичная программа действует в Японии с 1966 года, то есть 58 лет.
Кроме того, мы подробно писали, сколько стоит застраховать свое жилье от пожаров и землетрясений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2242095-novye-obyazatelstva-pered-kazahstancami-poyavyatsya-u-vladelcev-trc/