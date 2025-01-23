Кто может помочь в получении полной страховой выплаты в случае ДТП в Казахстане

При аварии на автодорогах казахстанцы могут получить возмещение за счет обязательной страховки виновника. Но для получения полной суммы нужно проявить бдительность. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ При ДТП в Казахстане для получения полной страховой выплаты (до 600 МРП) рекомендуется обратиться к автоюристу, так как страховые компании могут занижать суммы выплат.

Автоюрист помогает правильно оформить документы, обеспечивает присутствие независимого оценщика при осмотре и дает полезные советы, что позволяет избежать занижения оценки ущерба.

Услуги автоюриста оплачиваются по итогам дела и составляют около 10-15% от суммы страховой выплаты, при этом важно избегать нелегальных "помогаек", которые могут присвоить большую часть выплаты.

Все автомобилисты в Казахстане обязаны иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) – обязательная страховка. ОГПО защищает интересы лиц, которые или имущество которых пострадало по вине застрахованного лица.

При этом пострадавшие из-за виновника аварии лица могут получить страховые выплаты на сумму до 600 МРП, что равно 2 359 200 тенге в 2025 году.

Однако, как сообщает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", для этого важно получить помощь автоюриста, так как страховые компании могут занижать суммы выплат. В то же время нужно отметить, что следует избегать услуг так называемых страховых "помогаек" – они могут присвоить себе большую часть выплат.

Почему важно привлечь автоюриста

Если сумма ущерба небольшая (до 100 МРП или 393 200 тенге) и участники ДТП согласны с тем, кто виновен в ситуации, казахстанцы могут решить вопрос за счет оформления "Европротокола".

Как отмечают в источнике, в других случаях важно правильно оформить страховые выплаты.

"Часто страховые компании занижают реальную оценку ущерба, потому что у них огромный опыт в таких делах, а вы столкнулись с этим впервые и многого не знаете.

Например, они могут в отчете написать о необходимости ремонта запчасти, когда по регламентам ее нужно уже заменить на новую.

Автострахование. Иллюстративное фото: SARINYAPINNGAM/Getty Images

С нами тоже похожее произошло: багажник не открывался, и на осмотре оценщик от страховой сказал, что открывать не обязательно (но после открытия были обнаружены дополнительные повреждения на внутренних частях стоимостью почти 300 000 тенге).

И еще нас просили предоставить документы, которые вообще не были нужны (из-за их отсутствия тоже могли занизить оценку)", – сообщают в "Казахстан Подешевле".

При этом указывается, что в итоге удалось получить максимальную выплату в 600 МРП за счет привлечения грамотного автоюриста: благодаря этому на осмотре пострадавшего авто был независимый оценщик, который настоял на открытии багажника, а также дал полезные подсказки.

Сколько стоят такие услуги

В источнике отмечают, что при обращении к автоюристам казахстанцы могут получить для себя некоторые преимущества:

оформление документов производится онлайн и должным образом, что экономит личное время;

специалист поможет избежать занижения страховых выплат страховой компанией виновника ДТП;

оплата услуг автоюриста производится в самом конце дела и составит около 10-15% от той суммы, которую выплатит страховая компания.

Таким образом, в случае попадания в ДТП казахстанцам рекомендуется обращаться к официальным автоюристам, чтобы добиться максимально справедливой выплаты для покрытия полученного ущерба и упрощения процедуры.

Но в то же время следует избегать услуг лиц, которые предлагают помочь с оформлением выплат, но не являются законными автоюристами.

Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если виновник аварии не имеет страховки.

А также был раскрыт вопрос получения денежных выплат казахстанцами, пострадавшими в такси.