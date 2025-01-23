Кто может помочь в получении полной страховой выплаты в случае ДТП в Казахстане

При аварии на автодорогах казахстанцы могут получить возмещение за счет обязательной страховки виновника. Но для получения полной суммы нужно проявить бдительность. Об этом читайте на NUR.KZ.
- При ДТП в Казахстане для получения полной страховой выплаты (до 600 МРП) рекомендуется обратиться к автоюристу, так как страховые компании могут занижать суммы выплат.
- Автоюрист помогает правильно оформить документы, обеспечивает присутствие независимого оценщика при осмотре и дает полезные советы, что позволяет избежать занижения оценки ущерба.
- Услуги автоюриста оплачиваются по итогам дела и составляют около 10-15% от суммы страховой выплаты, при этом важно избегать нелегальных "помогаек", которые могут присвоить большую часть выплаты.
Все автомобилисты в Казахстане обязаны иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) – обязательная страховка. ОГПО защищает интересы лиц, которые или имущество которых пострадало по вине застрахованного лица.
При этом пострадавшие из-за виновника аварии лица могут получить страховые выплаты на сумму до 600 МРП, что равно 2 359 200 тенге в 2025 году.
Однако, как сообщает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", для этого важно получить помощь автоюриста, так как страховые компании могут занижать суммы выплат. В то же время нужно отметить, что следует избегать услуг так называемых страховых "помогаек" – они могут присвоить себе большую часть выплат.
Почему важно привлечь автоюриста
Если сумма ущерба небольшая (до 100 МРП или 393 200 тенге) и участники ДТП согласны с тем, кто виновен в ситуации, казахстанцы могут решить вопрос за счет оформления "Европротокола".
Как отмечают в источнике, в других случаях важно правильно оформить страховые выплаты.
"Часто страховые компании занижают реальную оценку ущерба, потому что у них огромный опыт в таких делах, а вы столкнулись с этим впервые и многого не знаете.
Например, они могут в отчете написать о необходимости ремонта запчасти, когда по регламентам ее нужно уже заменить на новую.
С нами тоже похожее произошло: багажник не открывался, и на осмотре оценщик от страховой сказал, что открывать не обязательно (но после открытия были обнаружены дополнительные повреждения на внутренних частях стоимостью почти 300 000 тенге).
И еще нас просили предоставить документы, которые вообще не были нужны (из-за их отсутствия тоже могли занизить оценку)", – сообщают в "Казахстан Подешевле".
При этом указывается, что в итоге удалось получить максимальную выплату в 600 МРП за счет привлечения грамотного автоюриста: благодаря этому на осмотре пострадавшего авто был независимый оценщик, который настоял на открытии багажника, а также дал полезные подсказки.
Сколько стоят такие услуги
В источнике отмечают, что при обращении к автоюристам казахстанцы могут получить для себя некоторые преимущества:
- оформление документов производится онлайн и должным образом, что экономит личное время;
- специалист поможет избежать занижения страховых выплат страховой компанией виновника ДТП;
- оплата услуг автоюриста производится в самом конце дела и составит около 10-15% от той суммы, которую выплатит страховая компания.
Таким образом, в случае попадания в ДТП казахстанцам рекомендуется обращаться к официальным автоюристам, чтобы добиться максимально справедливой выплаты для покрытия полученного ущерба и упрощения процедуры.
Но в то же время следует избегать услуг лиц, которые предлагают помочь с оформлением выплат, но не являются законными автоюристами.
Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если виновник аварии не имеет страховки.
А также был раскрыт вопрос получения денежных выплат казахстанцами, пострадавшими в такси.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2214128-kto-mozhet-pomoch-v-poluchenii-polnoy-strahovoy-vyplaty-v-sluchae-dtp-v-kazahstane/