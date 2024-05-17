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Возвращаются ли казахстанцам деньги, потраченные на обязательную автостраховку

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Передача ключей от авто
Покупка автомобиля. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

За первые три месяца 2024 года в страховые компании Казахстана по обязательной автостраховке поступило премий на 24,9 млрд тенге. А выплачено ими было 17,7 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

У каждого водителя в Казахстане должна быть обязательная автостраховка, то есть полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО). Без него просто нельзя водить автомобиль.

При этом количество зарегистрированных автомобилей в Казахстане растет и к маю превысило 5,4 млн единиц. По логике вещей, вместе с количеством авто должна была вырасти и общая сумма, которую водители потратили на оформление обязательной автостраховки, однако, как отмечает портал Finprom, это не так.

За январь-март текущего года объем поступлений страховых премий, то есть взносов водителей в страховые компании (СК) за ОГПО, составил 24,9 млрд тенге, что сразу на 12,6% меньше, чем было в аналогичном периоде 2023 года. Это первое снижение минимум с 2020 года.

Примечательно, что в целом обязательная автостраховка теряет свои позиции. Если в 2021 году на нее приходилось 68,7% всей суммы, которая поступала в виде премий по ОГПО, то теперь ее доля составляет 41,2%.

Премии в страховые компании
Премии в страховые компании. Инфографика: finprom.kz

Больше всего премий получила СК "Jusan Garant" – 5 млрд тенге. Следом идут СК "Евразия" и "Номад Иншуранс" – по 4,7 млрд тенге в каждой.

Премии в страховые компании
Премии в страховые компании. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что на фоне снижения общей суммы премий заметно выросли выплаты водителям по обязательному автострахованию – сразу на 17,2%, до 17,7 млрд тенге.

Напомним, что с прошлого года в Казахстане начала действовать упрощенная схема оформления ДТП (Европротокол). Она позволяет получить выплаты по ОГПО без привлечения сотрудников полиции.

Выплаты страховых компаний
Выплаты страховых компаний. Инфографика: finprom.kz

Больше всего денег по обязательной автостраховке выплатила СК "Евразия" – 5,3 млрд тенге. Следом идет СК "Jusan Garant" – 3,6 млрд тенге, а на третьем расположилась СК "Халык" – 2,5 млрд тенге.

Выплаты страховых компаний
Выплаты страховых компаний. Инфографика: finprom.kz

Отметим, что, помимо обязательной страховки, казахстанцы могут оформить добровольную, которая покроет не только ответственность водителя в ДТП, но и многие другие ситуации, в том числе и стихийные бедствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2102312-vozvrashchayutsya-li-kazahstancam-dengi-potrachennye-na-obyazatelnuyu-avtostrahovku/

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