Как нежелание оформить ДТП может обернуться потерей денег в Казахстане

Дорожная авария может решиться взаимной договоренностью о восстановлении ущерба одной из сторон. Однако это оставляет риски обмана и даже встречного обвинения. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
- Казахстанец попал в ДТП и согласился на устную договоренность с виновником без оформления протокола, что привело к отказу виновника возмещать ущерб и встречным обвинениям.
- Отсутствие официального протокола о ДТП затрудняет взыскание ущерба через суд, так как виновник не установлен документально.
- Эксперты рекомендуют при ДТП всегда оформлять протокол или использовать Европротокол, а в случае договоренности на месте - брать полную сумму за ремонт сразу с распиской.
При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) требуется вызвать полицию, скорую помощь (если есть пострадавшие) и дождаться оформления протокола.
Однако этот процесс иногда затягивается, из-за чего казахстанцы могут пойти на уступки и договориться о решении проблемы без участия полиции. Также такое решение может быть принято из-за нежелания иметь запись о ДТП в истории автомобиля и роста коэффициента аварийности в ОГПО (бонус-малус).
Как сообщает Telegram-канал "Казахстан подешевле", подобное решение может в итоге обернуться серьезными рисками и потерей денег, даже если водитель является пострадавшим лицом, а не виновником аварии. С такой ситуацией как раз и столкнулся подписчик канала.
Напомним, что в некоторых случаях оформить ДТП можно самостоятельно и быстро, используя Европротокол.
Случай с обманом в ДТП
Как сообщается в истории об аварии, опубликованной в источнике, ее автор стал участником ДТП.
Однако нежелание тратить время на оформление (полиция уже приехала и предложила найти решение самостоятельно) привело к тому, что виновник предложил ремонт машины за свой счет и даже отдал задаток в 40 000 тенге.
В результате была заключена устная договоренность, а протокол о ДТП или расписка о передаче денег не были составлены.
На следующий день, как сообщает автор истории, виновник ДТП при звонке отказался возместить ущерб, обвиняя пострадавшего в мошенничестве, и потребовал восстановить свой автомобиль за его счет и вернуть ранее отправленные деньги.
В результате пострадавший водитель обратился в полицию с заявлением. Однако теперь ему самому может грозить штраф за оставление места аварии в размере 184 тыс. тенге.
Как нужно поступить при ДТП
Как сообщается в источнике, автор истории обратился за консультацией к юристу.
"В данном случае тяжело будет взыскать через суд ущерб, так как документально виновник ДТП не установлен. Суд в подобных спорах руководствуется протоколом, составленным полицейскими.
Расписка тоже не гарантия. На практике, суды руководствуются протоколом.
Поэтому, если и договариваться на месте, самый верный вариант – это взять всю сумму за ремонт сразу. Ну и с расписками об отсутствии претензий и о получении суммы со всеми данными", – отмечает автор.
Другими словами, оформление ДТП может сыграть важную роль в защите своих интересов и получении компенсации за полученный ущерб. А без официального протокола от полиции (если невозможно оформить Европротокол) риски финансовых потерь возрастут.
Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если виновник аварии не имеет страховки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2171484-kak-nezhelanie-oformit-dtp-mozhet-obernutsya-poterey-deneg-v-kazahstane/
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