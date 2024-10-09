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Как нежелание оформить ДТП может обернуться потерей денег в Казахстане

Опубликовано:

Человек снимает на смартфон последствия ДТП
Фиксация повреждений. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Дорожная авария может решиться взаимной договоренностью о восстановлении ущерба одной из сторон. Однако это оставляет риски обмана и даже встречного обвинения. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Казахстанец попал в ДТП и согласился на устную договоренность с виновником без оформления протокола, что привело к отказу виновника возмещать ущерб и встречным обвинениям.
  • Отсутствие официального протокола о ДТП затрудняет взыскание ущерба через суд, так как виновник не установлен документально.
  • Эксперты рекомендуют при ДТП всегда оформлять протокол или использовать Европротокол, а в случае договоренности на месте - брать полную сумму за ремонт сразу с распиской.

При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) требуется вызвать полицию, скорую помощь (если есть пострадавшие) и дождаться оформления протокола.

Однако этот процесс иногда затягивается, из-за чего казахстанцы могут пойти на уступки и договориться о решении проблемы без участия полиции. Также такое решение может быть принято из-за нежелания иметь запись о ДТП в истории автомобиля и роста коэффициента аварийности в ОГПО (бонус-малус).

Как сообщает Telegram-канал "Казахстан подешевле", подобное решение может в итоге обернуться серьезными рисками и потерей денег, даже если водитель является пострадавшим лицом, а не виновником аварии. С такой ситуацией как раз и столкнулся подписчик канала.

Напомним, что в некоторых случаях оформить ДТП можно самостоятельно и быстро, используя Европротокол.

Случай с обманом в ДТП

Как сообщается в истории об аварии, опубликованной в источнике, ее автор стал участником ДТП.

Однако нежелание тратить время на оформление (полиция уже приехала и предложила найти решение самостоятельно) привело к тому, что виновник предложил ремонт машины за свой счет и даже отдал задаток в 40 000 тенге.

В результате была заключена устная договоренность, а протокол о ДТП или расписка о передаче денег не были составлены.

Водитель держится за руль
Водитель. Иллюстративное фото: freepik.com

На следующий день, как сообщает автор истории, виновник ДТП при звонке отказался возместить ущерб, обвиняя пострадавшего в мошенничестве, и потребовал восстановить свой автомобиль за его счет и вернуть ранее отправленные деньги.

В результате пострадавший водитель обратился в полицию с заявлением. Однако теперь ему самому может грозить штраф за оставление места аварии в размере 184 тыс. тенге.

Как нужно поступить при ДТП

Как сообщается в источнике, автор истории обратился за консультацией к юристу.

"В данном случае тяжело будет взыскать через суд ущерб, так как документально виновник ДТП не установлен. Суд в подобных спорах руководствуется протоколом, составленным полицейскими.

Расписка тоже не гарантия. На практике, суды руководствуются протоколом.

Поэтому, если и договариваться на месте, самый верный вариант – это взять всю сумму за ремонт сразу. Ну и с расписками об отсутствии претензий и о получении суммы со всеми данными", – отмечает автор.

Другими словами, оформление ДТП может сыграть важную роль в защите своих интересов и получении компенсации за полученный ущерб. А без официального протокола от полиции (если невозможно оформить Европротокол) риски финансовых потерь возрастут.

Ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, если виновник аварии не имеет страховки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2171484-kak-nezhelanie-oformit-dtp-mozhet-obernutsya-poterey-deneg-v-kazahstane/

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