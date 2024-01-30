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В каких случаях не получится оформить ДТП без привлечения полиции в Казахстане

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Человек смотрит в смартфон, будучи за рулем
Водитель со смартфоном. Иллюстративное фото: dvulikaia/Getty Images

Казахстанцы могут оформить некоторые ДТП без привлечения полиции. Но для этого у каждого участника должен быть смартфон с подключением к Интернету. О всех нюансах узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января водители в Казахстане могут решать несерьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием только двух транспортных средств без привлечения полиции и судов – все оформляется в режиме онлайн по Европротоколу. В том числе это касается получения страховых выплат.

При этом, как отмечают в Агентстве РК по регулирования и развитию финансового рынка, попавшим в ДТП водителям нужно знать некоторые очень важные детали, без которых оформление по Европротоколу невозможно.

Самое главное условие: оба участника должны иметь смартфоны с доступом в Интернет.

Все оформление, даже сбор фото и видеоматериала, происходит в режиме онлайн. Без связи страховая компания просто не сможет зафиксировать происшествие. Поэтому, если нет доступа в Интернет и приложения Europrotocol, придется оформлять ДТП по старинке, то есть через вызов дорожной полиции.

При этом страховщик будет проверять ущерб только по приложенным участниками происшествия фотографиям и видеоматериалам, поэтому они должны быть качественными и сразу давать понять, насколько сильно поврежден автомобиль.

Если по фото и видео не удается однозначно произвести оценку ущерба, то страховщик имеет право провести осмотр поврежденного автотранспорта.

Сумма ущерба пострадавшему в ДТП авто между тем не должна превышать 100 МРП, то есть 369 200 тенге в 2024 году. Если полученный урон больше, от онлайн-оформления ДТП также придется отказаться.

Это касается и тех случаев, когда водители не могут прийти к единой точке зрения по поводу того, кто виноват в происшествии, или если в ДТП пострадали люди.

На сегодняшний день по Европротоколу уже оформлено 235 страховых случаев, и эта цифра постоянно растет. Страховыми компаниями выплачено около 16 млн тенге. Средняя выплата составляет порядка 185 тыс. тенге, что значительно меньше максимально возможной суммы.

Мужчина фотографирует застрахованный автомобиль
Фото автомобиля. Иллюстративное фото: Manuel-F-O/Getty Images

Что делать если выплата маленькая

В агентстве также отмечают, что в случае "несправедливой" оценки, когда страховщик, выплатил не ту сумму, на которую рассчитывал пострадавший, можно обратиться к страховому омбудсману.

Он рассматривает обращения граждан и субъектов малого предпринимательства по всем видам страхования. Стоит отметить, что его услуги для клиентов страховых организаций являются бесплатными.

В процессе рассмотрения спора омбудсман самостоятельно проводит все расчеты и перепроверяет калькуляцию страховой компании, после чего направляет ей свое решение.

Страховщик в свою очередь обязан исполнить решение омбудсмана, в противном случае это будет являться основанием для применения уполномоченным органом мер надзорного реагирования в отношении страховых организаций и их руководителей.

А вот пожаловаться на страховую компанию в суде можно только после обращения к страховому омбудсману – с 1 января 2024 года это является обязательным условием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2058070-v-kakih-sluchayah-ne-poluchitsya-oformit-dtp-bez-privlecheniya-politsii-v-kazahstane/

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