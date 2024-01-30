В каких случаях не получится оформить ДТП без привлечения полиции в Казахстане

Казахстанцы могут оформить некоторые ДТП без привлечения полиции. Но для этого у каждого участника должен быть смартфон с подключением к Интернету. О всех нюансах узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января водители в Казахстане могут решать несерьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием только двух транспортных средств без привлечения полиции и судов – все оформляется в режиме онлайн по Европротоколу. В том числе это касается получения страховых выплат.

При этом, как отмечают в Агентстве РК по регулирования и развитию финансового рынка, попавшим в ДТП водителям нужно знать некоторые очень важные детали, без которых оформление по Европротоколу невозможно.

Самое главное условие: оба участника должны иметь смартфоны с доступом в Интернет.

Все оформление, даже сбор фото и видеоматериала, происходит в режиме онлайн. Без связи страховая компания просто не сможет зафиксировать происшествие. Поэтому, если нет доступа в Интернет и приложения Europrotocol, придется оформлять ДТП по старинке, то есть через вызов дорожной полиции.

При этом страховщик будет проверять ущерб только по приложенным участниками происшествия фотографиям и видеоматериалам, поэтому они должны быть качественными и сразу давать понять, насколько сильно поврежден автомобиль.

Если по фото и видео не удается однозначно произвести оценку ущерба, то страховщик имеет право провести осмотр поврежденного автотранспорта.

Сумма ущерба пострадавшему в ДТП авто между тем не должна превышать 100 МРП, то есть 369 200 тенге в 2024 году. Если полученный урон больше, от онлайн-оформления ДТП также придется отказаться.

Это касается и тех случаев, когда водители не могут прийти к единой точке зрения по поводу того, кто виноват в происшествии, или если в ДТП пострадали люди.

На сегодняшний день по Европротоколу уже оформлено 235 страховых случаев, и эта цифра постоянно растет. Страховыми компаниями выплачено около 16 млн тенге. Средняя выплата составляет порядка 185 тыс. тенге, что значительно меньше максимально возможной суммы.

Фото автомобиля. Иллюстративное фото: Manuel-F-O/Getty Images

Что делать если выплата маленькая

В агентстве также отмечают, что в случае "несправедливой" оценки, когда страховщик, выплатил не ту сумму, на которую рассчитывал пострадавший, можно обратиться к страховому омбудсману.

Он рассматривает обращения граждан и субъектов малого предпринимательства по всем видам страхования. Стоит отметить, что его услуги для клиентов страховых организаций являются бесплатными.

В процессе рассмотрения спора омбудсман самостоятельно проводит все расчеты и перепроверяет калькуляцию страховой компании, после чего направляет ей свое решение.

Страховщик в свою очередь обязан исполнить решение омбудсмана, в противном случае это будет являться основанием для применения уполномоченным органом мер надзорного реагирования в отношении страховых организаций и их руководителей.

А вот пожаловаться на страховую компанию в суде можно только после обращения к страховому омбудсману – с 1 января 2024 года это является обязательным условием.