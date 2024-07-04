Куда вкладывают деньги, внесенные казахстанцами за ОСМС, рассказали аналитики

Деньги казахстанцев в рамках обязательного медстрахования используются для финансирования отрасли, а также инвестируются в различные инструменты. Какой доход они приносят, читайте в материале NUR.KZ.

Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) было внедрено в Казахстане в 2020 году.

Деньги, внесенные в рамках ОСМС, являются важным источником финансирования сферы здравоохранения – они поступают на специальный счет, а оттуда направляются Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) различным медорганизациям (клиники, больницы и так далее) за оплату оказанных населению медицинских услуг.

Это позволяет обеспечить граждан необходимыми медуслугами и повышает их доступность.

Согласно сообщению медиа-портала The Tenge, внесенные по ОСМС средства также инвестируются, а ФСМС отчитался о принятии новой инвестиционной политики.

Во что вложены деньги

ФСМС размещает активы в утвержденные финансовые инструменты (в ценные бумаги и депозиты) через Нацбанк и не может делать это самостоятельно.

При этом полученный от инвестирования страховых взносов казахстанцев доход не может использоваться на содержание самого фонда. Этот доход могут потратить исключительно на оплату медицинских услуг.

Структура инвестиционного портфеля ФМС. Источник: The Tenge

"По состоянию на 1 мая 2024 года активы ОСМС размещены Национальным банком в долгосрочные государственные ценные бумаги в сумме 741 млрд тенге, в облигации – 108 млрд тенге, в краткосрочные депозиты Национального Банка – 171 млрд тенге", – отмечается в источнике.

При этом сообщается, что по итогам 2023 года было получено 113 млрд тенге инвестиционного дохода (в 2020 году было всего 32,5 млрд тенге). В начале 2024 года эти средства, включая остальные активы от ОСМС, были направлены на выплату аванса в размере 30% (251 млрд тенге) по договорам с медицинскими организациями на 2024 год.

А по итогам первого квартала текущего года инвестдоход фонда составил 30,3 млрд тенге.

Таким образом, удерживаемые с заработной платы казахстанцев деньги в рамках ОСМС могут инвестироваться для их приумножения. А полученный доход, как и сами взносы, используется только для финансирования медицинских услуг, улучшая доступность здравоохранения для населения.

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