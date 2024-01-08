Оформление без штрафов: о преимуществах Европротокола рассказала казахстанская полиция

С нового года в Казахстане действует Европротокол. С помощью него можно быстро оформить ДТП и получить страховую выплату в течение нескольких дней. О других преимуществах читайте в материале NUR.KZ.
С 1 января 2024 года казахстанские водители получили доступ к Европротоколу – упрощенной процедуре оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Благодаря специальному мобильному приложению Europrotocol граждане могут оформлять несерьезные ДТП без привлечения полиции и суда.
Как рассказывает информационный медиа-портал Министерства внутренних дел РК Polisia.kz, у этого приложения есть ряд преимуществ перед стандартным оформлением ДТП:
- водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах;
- по ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности;
- сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур.
Что касается страховки, то ранее водители могли ждать несколько месяцев (до 90 дней) с момента составления протокола до получения выплат. Теперь же с помощью Европротокола весь срок занимает около пяти дней.
Напомним, через новое мобильное приложение оформить можно не любое происшествие. Должны быть соблюдены три условия:
- в ДТП участвуют только два автомобиля, у водителей которых есть страховка ОГПО;
- оба участника согласны с тем, кто виноват в происшествии;
- в результате аварии не был причинен вред здоровью, а сумма ущерба для авто не превышает 100 МРП, то есть 369 200 тенге в 2024 году.
Стоит отметить, что всего за несколько дней нового года более 1 000 казахстанцев уже воспользовались данной услугой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2054417-oformlenie-bez-shtrafov-o-preimuschestvah-evroprotokola-rasskazala-kazahstanskaya-politsiya/