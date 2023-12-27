Приложение для оформления ДТП без полиции протестировали в Казахстане

В Алматы провели тестовый запуск приложения "Europrotocol", с помощью которого казахстанские водители смогут оформлять ДТП самостоятельно, то есть без полиции. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С нового года Казахстан перейдет к Европротоколу – упрощенной схеме оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях. Благодаря ему казахстанские водители смогут самостоятельно оформлять мелкие ДТП в режиме онлайн без привлечения полиции и подавать заявления на получение страховых выплат.

Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, 26 декабря в Алматы совместно с Министерством внутренних дел РК было проведено первое тестирование мобильного приложения Europrotocol в реальных условиях.

В тестировании приняли участие представители страховых организаций, Фонда гарантирования страховых выплат и Первого кредитного бюро.

Полноценный запуск приложения Europrotocol произойдет 1 января 2024 года. Но оно уже доступно для скачивания в магазинах приложений на смартфонах Android и iOS. Чтобы в нем зарегистрироваться, необходимо ввести ИИН и другие личные данные.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как водители смогут воспользоваться приложением.