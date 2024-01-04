Без привлечения полиции: сколько казахстанцев самостоятельно оформили ДТП

С 1 января в Казахстане начал действовать Европротокол. За несколько дней приложением для оформления ДТП в режиме онлайн воспользовались более 1 тыс. человек. Подробности узнайте в материале NUR.KZ.

С нового года у казахстанских водителей появилась возможность оформлять в онлайн-режиме несерьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) без привлечения полиции. Достаточно воспользоваться мобильным приложением Europrotocol.

Оформить таким образом можно только те ДТП, в которых нет пострадавших, а полученный ущерб не превышает 100 МРП, то есть 369 200 тенге в 2024 году. Через новую систему можно не только оформить ДТП, но и подать заявку на получение страховых выплат.

В декабре мобильное приложение для онлайн-оформления ДТП тестировали, а уже 1 января прошел полноценный запуск. С этого момента, как сообщают аналитики Telegram-канала Data Hub, через Europrotocol поступило 1 099 заявлений, правда, лишь 6 из них получили финальный статус "зарегистрировано".

"Около 60% поступивших заявлений было по разным причинам отклонено самими пользователями, в том числе потому, что люди только знакомились с сервисом", – объясняют аналитики.

Стоит отметить, что эти данные актуальны на 11:18 3 января. Во время сбора статистики на стадии заполнения находилось еще 385 заявлений, 33 – ожидали подписи первого участника, а еще 12 – второго.

Поэтому можно предположить, что к текущему моменту количество заявлений, поступивших от казахстанских водителей через мобильное приложение Europrotocol могло заметно вырасти.