Средняя зарплата с учетом всех работников уменьшилась в Казахстане

Аналитики подсчитали среднюю номинальную зарплату с учетом наемных работников всех предприятий Казахстана. Ее размер оказался заметно меньше прошлого показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане по итогам третьего квартала составила 350 542 тенге. Это не самый точный показатель, потому что при его расчете не брали во внимание малые предприятия страны.

Теперь же аналитики Бюро национальной статистики подсчитали среднюю зарплату по стране с учетом всех предприятий – она составила всего 328 513 тенге. Это сразу на 16,4% больше аналогичного показателя прошлого года, но на 2% меньше, чем было во втором квартале текущего года.

Следует отметить, что в зависимости от региона итоговая цифра может заметно отличаться. Так, например, самая высокая средняя номинальная зарплата с учетом всех наемных работников была зафиксирована в Атырауской области – 560 678 тенге, а Шымкент отличился самым низким показателем – всего 238 465 тенге.

В Алматы средняя зарплата составила 371 016 тенге, а в Астане – 394 636 тенге.

Средняя зарплата в Казахстане с учетом малых предприятий. Источник: Бюро национальной статистики

Сколько платят в разных сферах экономики

Размер средней номинальной зарплаты зависит не только от региона, но и от сектора экономики. Сфера финансовой и страховой деятельности в третьем квартале стала самой высокооплачиваемой – 613 496 тенге. На втором месте информация и связь – 502 671 тенге.

Нельзя отметить и сферу промышленности. Если в целом средняя зарплата здесь составляет 436 117 тенге, то в отдельных секторах, например, в горнодобывающей промышленности, этот показатель достигает 719 054 тенге.

Меньше всего платят работникам в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Здесь средняя номинальная зарплата составляет всего 213 044 тенге, однако это сразу на 3,4% больше, чем было кварталом ранее.

Индекс реальной заработной платы (с учетом инфляции) за квартал заметно снизился – сразу на 3,6%. Буквально это значит, что покупательная способность зарплат казахстанцев уменьшилась. Впрочем, в разрезе целого года, наоборот, наблюдается рост, правда только на 3,1%.

Важно понимать, что показатель средней номинальной зарплаты не определяет точный размер оклада, который получают казахстанцы, ведь аналитики учитывают сумму до вычета всех налогов и отчислений. На руки работнику платят значительно меньше.

Альтернативой средней номинальной может стать медианная зарплата. В третьем квартале она составляла 230 924 тенге. Эта сумма является точным центром в зарплатных сетках казахстанцев и означает, что одна половина работников получает больше нее, а другая – меньше.