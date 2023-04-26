Размеры выплат по больничным листам увеличат в Казахстане

Планшет и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент РК ранее подписал Социальный кодекс, в связи с чем будут приняты некоторые изменения в социальной сфере. Одно из них затронет больничные листы. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Социальный кодекс – это один из важнейших документов, который, как предполагается, установит базовые социальные права казахстанцев (от рождения до старости).

Он предусматривает изменения и дополнения в более чем 50 законов. Одним из них стал вопрос увеличения максимального размера пособия по временной нетрудоспособности (больничного листа).

Изменения вступят в силу в июле 2023 года.

Сколько платили ранее

Напомним, что размер пособия по больничному листу рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка работника на количество рабочих дней, приходящихся на больничный период.

Доход учитывается за последний год или за фактически отработанное время. При этом обычно открывается больничный лист на срок до шести календарных дней, но при необходимости его можно продлить:

от 6 до 20 календарных дней (включая уже прошедшие дни) – потребуется осмотр не только врача, но и заведующего отделением медорганизации;

свыше 20 дней – потребуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК).

Наибольший срок пособия составляет 60 календарных дней. А максимальная сумма выплат за месяц по действующим нормам не может превысить 15 МРП или 51 750 тенге в 2023 году.

Работодатель по желанию может выплатить максимально возможное значение, даже если по расчетам сумма окажется меньше.

И теперь эту сумму хотят увеличить.

Пациент. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Сколько будут платить за больничный

Согласно законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", максимальная сумма по больничным листам с июля 2023 года составит 25 МРП в месяц – 86 250 тенге на текущий год.

С прошлыми лимитами оформление пособия по временной нетрудоспособности могло оказаться невыгодным при определенном уровне зарплаты.

Новые значения могут позволить снизить убытки на время болезни большему число казахстанцев.

Напомним, что больничный лист могут открыть родители при болезни детей. Это позволит им заботиться о здоровье ребенка и сохранить часть трудовой оплаты за счет средств работодателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018357-razmery-vyplat-po-bolnichnym-listam-uvelichat-v-kazahstane/