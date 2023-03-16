Казахстанские водители теперь смогут пользоваться цифровой страховкой на авто

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Теперь казахстанским водителям не обязательно всегда иметь при себе страховой полис ОГПО, ведь появился его цифровой аналог. О том, где можно найти электронный документ, рассказали в МЦРИАП РК.

С прошлого года цифровые версии документов юридически приравняли к их бумажным оригиналам. Эти нововведения оказались удобными, поэтому было решено расширить перечень документов, которые можно будет использовать в цифровом виде.

Как сообщают в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП РК), в сервис "Цифровые документы", где можно найти удостоверение личности, водительские права, паспорт и другие документы, теперь добавили и страховой полис ОГПО, который обязателен для каждого водителя.

"По аналогии с другими цифровыми документами страховой полис также имеет юридическую силу наравне с бумажным документом и содержит информацию о страховой компании, дате истечения страхового полиса и других сведений," – рассказал о нововведении глава Минцифры Багдат Мусин.

С помощью цифровой версии граждане смогут просматривать свой страховой полис, а также проверять его достоверность. Доступ к сервису "Цифровые документы" между тем можно получить через мобильный банкинг или приложение eGov Mobile.

В министерстве также отметили, что работа по оцифровке документов продолжится, а значит, полис ОГПО – не последний документы, добавленный в данный сервис.

Напомним, обязательная страховка – такая же необходимая вещь для водителя, как права или техпаспорт автомобиля. О том, для чего она нужна, мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2013083-kazahstanskie-voditeli-teper-smogut-polzovatsya-tsifrovoy-strahovkoy-na-avto/