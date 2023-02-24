Сколько денег потратили казахстанцы на оформление пенсионных аннуитетов в 2022 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионный аннуитет – страховой продукт, с помощью которого казахстанцы могут получать дополнительные пожизненные пенсионные выплаты. О том, сколько денег в 2022 году казахстанцы потратили на его оформление, рассказали аналитики ranking.kz.

За весь 2022 год в страховые компании Казахстана поступило порядка 369,4 млрд тенге в качестве премий по добровольному личному страхованию. Как отмечают аналитики, это на 4,9% меньше показателя 2021 года. Более того, для страхового сектора это первое за семь лет снижение, до этого объемы поступлений лишь росли.

Объем страховых премий. Инфографика: ranking.kz

Из общей суммы страховых премий порядка 187,8 млрд тенге казахстанцы потратили на страхование жизни, 53,7 млрд тенге – на страхование на случай болезней и еще 36,8 млрд тенге – на страхование от несчастных случаев.

На оформление пенсионного аннуитета – страхового продукта, с помощью которого можно оформить пожизненные пенсионные выплаты, в 2022 году казахстанцы направили 91,1 млрд тенге, что на 33,7%, или на 46,4 млрд тенге меньше, чем было в 2021 году.

Куда вкладывали деньги казахстанцы. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что снижение поступлений страховых премий по договорам пенсионного аннуитета наблюдается почти во всех компания по страхованию жизни (КСЖ), которые предоставляют данную услугу.

При этом рост поступлений за год показали лишь две компании – КСЖ "Сентрас Коммеск Life" (плюс 2%) и КСЖ Freedom Finance Life (плюс 1%).

Сколько денег потрачено на оформление пенсионного аннуитета. Инфографика: ranking.kz

Напомним, оформить пенсионный аннуитет казахстанцы могут на 8 лет раньше традиционного пенсионного возраста, но для этого на своем индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ они должны иметь сумму, достаточную для перевода в страховую компанию.

Например, на 2023 год, по данным КСЖ "Государственная аннуитетная компания" минимальный порог для заключения договора пенсионного аннуитета для мужчин составляет 7 985 464 тенге, а для женщин – 10 465 629 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2010764-skolko-deneg-potratili-kazahstantsy-na-oformlenie-strahovoy-pensii-v-2022-godu/