Почему могут отказать в страховой выплате в Казахстане

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Страхование жизни и имущества становится достаточно востребованным в Казахстане, но в некоторых случаях в выплатах при наступлении страхового случая может быть отказано. Все подробности - в материале NUR.KZ.

О том, как получить страховые выплаты согласно договору страхования, и почему в них могут отказать, рассказали специалисты обучающего медиапортала Fingramota.kz.

Согласно статье 839 Гражданского Кодекса РК, основанием для отказа страховой организации (страховщика) в осуществлении страховой выплаты застрахованному клиенту (страхователю) может быть:

неуведомление страховщика о наступлении страхового случая;

сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;

умышленное непринятие страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;

получение страхователем соответствующего возмещения убытка по имущественному страхованию от лица, виновного в причинении убытка;

воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;

отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования;

и некоторые другие случаи, предусмотренные законодательными актами или условиями договора.

Конечно, каждый страховой случай рассматривается отдельно. Но при подписании договора страхования необходимо обратить особое внимание на пункты, в которых перечисляются основания для отказа в осуществлении страховой выплаты.

Что следует проверить при наступлении страхового случая

В первую очередь, необходимо проверить срок действия договора страхования - не аннулирован ли он, и оплачена ли страховая премия. Если страховка истекает, в интересах страхователя ее продлить. В договоре страхования обязательно нужно проверить, относится ли произошедшее событие к страховому случаю. Это наиболее распространенная причина отказа в осуществлении страховой выплаты. Невнимательное отношение к подписанию договора страхования, как правило, и влечет подобные неприятные последствия в будущем. При наступлении страхового случая следует своевременно отправить письменные уведомления в адрес страховой организации. В условиях страховки должны быть указаны сроки, в соответствии с которыми необходимо направить претензии. Не стоит подделывать факты, которые будут указаны в требовании страховщику о возмещении убытков. Если в договоре страхования предусмотрена франшиза (то есть, сумма, которую страхователь будет возмещать сам, что заметно удешевляет стоимость самой страховки), необходимо сверить сумму страхового возмещения и установленный размер франшизы. Если сумма ущерба не превышает франшизу или равна ей, страховщик наверняка откажет в возмещении.

Страховая организация также может отказать в страховой выплате, если были нарушены иные условия договора страхования.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Что делать, если в страховой выплате было отказано

Если по договору страховая организация обязана произвести страховую выплату, но она не делает этого, или страховщик ссылается на пункты договора страхования, которые не соответствуют действующему законодательству, это можно оспорить.

Выясните официальную причину отказа в страховой выплате. Для этого запросите у страховщика письменный отказ, в котором должны быть указаны ссылки на законодательство или условия договора.

Обратитесь к независимым экспертам, чтобы получить их заключение. Его в дальнейшем нужно будет передать в суд вместе с исковым заявлением.

Попробуйте урегулировать вопрос в мирном порядке. Отправьте на имя руководителя страховой организации письмо-претензию, где будут указаны ваши требования и ссылки на законодательство.

Такое письмо составляется в двух экземплярах, один из которых необходимо вручить лично представителю страховой организации, а второй с обязательным входящим номером - оставить у себя. Страховая организация имеет право дать ответ в течение 15 рабочих дней.

Если ответ на ваше письмо не был получен, следует обратиться к страховому омбудсману (независимому в своей деятельности эксперту), к финрегулятору и далее - в суд.

Напоминаем, что при дорожно-транспортном происшествии, если виновник неизвестен или скрылся, страховые выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью потерпевшего должен произвести Фонд гарантирования страховых выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1953242-pochemu-mogut-otkazat-v-strahovoy-vyplate-v-kazahstane/