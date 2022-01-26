Кто возместит ущерб, если виновник скрылся с места ДТП в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В случае ДТП обязательная страховка может покрыть ущерб, причиненный пострадавшему, но только если виновное лицо установлено и признает свою ответственность. Что делать, если виновник происшествия неизвестен или просто скрылся с места ДТП, узнали журналисты NUR.KZ.

Как получить страховую выплату, если виновник скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), разъяснили специалисты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Они отмечают, что на сегодняшний день в Казахстане практически в каждой семье имеется собственный автомобиль. И это уже не роскошь, а жизненная необходимость. Но следует помнить, что это еще и потенциально опасный объект, управляя которым можно причинить вред как себе, так и другим участникам дорожного движения.

К сожалению, аварии на дорогах страны не редкость. Ответственность за ущерб несет виновное лицо.

Напомним, что у каждого водителя должен быть договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОГПО ВТС). Данная страховка покрывает нанесенный ущерб только пострадавшим лицам.

Если виновное лицо признает свою ответственность за ДТП, то получить страховую выплату не составит труда. Нужно лишь соблюсти все формальные процедуры.

Но что делать пострадавшей стороне, если виновник, опасаясь наказания, покидает место ДТП?

С 2003 года в Казахстане функционирует Фонд гарантирования страховых выплат, акционерами которого являются страховые организации. Фонд обеспечивает гарантию осуществления страховых выплат страхователям по гарантируемым видам страхования при ликвидации страховых организаций. К гарантируемым видам в том числе относится и ОГПО ВТС.

Если виновник ДТП неизвестен и скрылся с места происшествия, фонд осуществляет выплаты по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего.

На эти цели в фонде сформирован специальный резерв из обязательных взносов страховых организаций.

В каких случаях производятся выплаты по возмещению вреда здоровью

Выплаты осуществляются фондом только при причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Право на них имеют как граждане Казахстана, так и иностранцы, и лица без гражданства.

Размеры выплат:

в случае причинения тяжкого вреда здоровью – 500 МРП ( 1 531 500 тенге );

); в случае смерти пострадавшего – 1 000 МРП (3 063 000 тенге в 2022 году).

В случае смерти потерпевшего право на получение выплаты по возмещению вреда переходит к наследникам. Из фонда также возмещаются фактические расходы на его погребение - 100 МРП (306 300 тенге).

Истребовать получение выплат из фонда можно в течение одного года со дня наступления страхового случая.

Напомним, что автовладельцы помимо обязательной страховки могут приобрести добровольную, тем самым обезопасив себя от угона, хищения, повреждений на стоянке, от противоправных действий третьих лиц или стихийных бедствий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1953081-kto-vozmestit-uscherb-esli-vinovnik-skrylsya-s-mesta-dtp-v-kazahstane/