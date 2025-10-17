Услуги нотариусов подорожают в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Марлен Мауленкулов
      Марлен Мауленкулов
      Редактор рубрики Финансы

      Услуги нотариусов подорожают в Казахстане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Судья делит деньги
      Столбики монет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

      Нотариусы помогают казахстанцам подтвердить достоверность документов и обезопасить себя при совершении сделок. За эти действия установлены ставки оплаты, которые вырастут в 2026 году, сообщает NUR.KZ.

      Нотариусы – это публичные должностные лица, которые имеют право удостоверять различные документы, создавать гарантии их сохранности, а также совершать прочие нотариальные действия (например, оформлять согласия, подтверждать перевод документов, их подлинность и так далее).

      Согласно приказу министра юстиции РК "Об утверждении размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами", их услуги подорожают с 1 января 2026 года.

      Сколько будут стоить услуги нотариуса

      Согласно приказу, в следующем году будут установлены следующие обновленные ставки нотариальных действий в Казахстане:

      • осуществление консультирования – 1 месячный расчетный показатель (МРП), или 4 325 тенге с учетом роста МРП с 1 января. При этом консультацию также можно получить онлайн;
      • удостоверение завещаний – 3 МРП, или 12 975 тенге, а при выдаче свидетельства о принятии секретного завещания понадобится 1,2 МРП (5 190 тенге);
      • выдача свидетельств о праве на наследство – по 4 МРП (по 17 300 тенге) за каждое;
      • удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом – 2,5 МРП (10 812 тенге);
      • удостоверение прочих доверенностей – для физических лиц составит 1,1 МРП (4 757 тенге), а для юридических лиц ставка составит 2,5 МРП (10 812 тенге);
      • выдача нотариально засвидетельствованных копий документов – 0,7 МРП (3 027 тенге);
      • выдача дубликата – 3 МРП (12 975 тенге);
      • совершение исполнительной надписи – 0,2% от взыскиваемой суммы для физических лиц или от рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП (4 325 тенге) и не более 50 МРП (216 250 тенге). Для юрлиц ставка составит 1%, но не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП (от 6 487 до 432 500 тенге).

      То есть подорожание услуг нотариусов последует как за счет увеличения размера ставок, так и за счет роста МРП с 1 января 2026 года.

      Напомним, что казахстанцы могут купить вторичное жилье через смартфон, чтобы сэкономить время и деньги.

      Также мы рассказывали, кто и когда может не платить за услуги нотариуса.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.