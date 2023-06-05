Сколько стоит онлайн-консультация нотариуса в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: Chainarong Prasertthai/Getty Images

Многими услугами казахстанцы могут пользоваться онлайн. Это касается и консультации у нотариуса. О том, сколько она стоит и где ее можно получить, узнали журналисты NUR.KZ.

Во многих сферах жизни казахстанцам могут потребоваться услуги нотариусов. Например, при составлении договора купли-продажи жилья или автомобиля. Но иногда гражданам просто нужна консультация эксперта по тому или иному вопросу, в котором они не могут самостоятельно разобраться.

Так или иначе для встречи с нотариусом потребуется свободное время, найти которое смогут не все. В этом случае казахстанцы могут получить его услугу в режиме онлайн. Например, ранее мы рассказывали о том, как не выходя из дома, можно оформить доверенность с помощью сервиса eNotary.

Теперь же с помощью него можно получить консультацию нотариуса, сообщают в Министерстве юстиции РК. Для этого ведомство совместно с Республиканской нотариальной палатой в мобильном приложении eGov Mobile внедрили услугу "Нотариальная онлайн-консультация".

"С помощью онлайн-консультации граждане могут получить ответы на юридические вопросы, связанные с нотариальной деятельностью, не выходя из дома или офиса. Нотариусы ответят на любые вопросы, что поможет сэкономить время и получить надежную информацию в удобное для вас время", – считает вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков.

Чтобы получить онлайн-консультацию, пользователю достаточно пройти несколько простых шагов:

зайти в приложение eGov Mobile и авторизоваться;

найти раздел eNotary, выбрать услугу "Консультация" и заполнить заявку;

по видеозвонку задать интересующий вопрос для получения консультации;

оплатить услугу нотариуса через банковское мобильное приложение.

Стоимость этой онлайн-услуги равна одному месячному расчетному показателю (МРП), что в 2023 году составляет 3 450 тенге. Таким образом, заплатив эту сумму, казахстанцы, не выходя из дома, могут получить компетентную юридическую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2023357-skolko-stoit-onlayn-konsultatsiya-notariusa-v-kazahstane/