Штраф на полмиллиона за нарушение тишины: кого так могут наказать в Казахстане

За шум в ночное время рядовых граждан в Казахстане могут оштрафовать на 20-40 тыс. тенге. А вот бизнесменам могут выписать штраф на сумму свыше 500 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане в ночное время действует режим тишины, когда нельзя шуметь, а нарушителям может грозить штраф от государства.

Как отмечает портал "Крыша", для рядовых граждан режим тишины действует с 10 вечера и до 9 утра. А вот для развлекательных заведений, расположенных в жилых домах или рядом, нормы отличаются в зависимости от дня недели:

в будни – с 22:00 до 9:00;

в выходные – с 23:00 до 10:00.

Нарушителей режима тишины ждет штраф:

физлиц – 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 19 660 тенге в 2025 году;

в 2025 году; малый бизнес или некоммерческие организации (НКО) – 20 МРП ( 78 640 тенге );

); средний бизнес – 30 МРП ( 117 960 тенге );

); крупный бизнес – 100 МРП (393 200 тенге).

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа возрастает:

физлица – 10 МРП ( 39 320 тенге );

); малый бизнес и НКО – 40 МРП ( 157 280 тенге );

); средний бизнес – 60 МРП ( 235 920 тенге );

); крупный бизнес – 150 МРП (589 800 тенге).

Штрафы за нарушение тишины в 2025 году Нарушители Первое нарушение Повторное нарушение

в течение года Физические лица 5 МРП

( 19 660 тенге ) 10 МРП

( 39 320 тенге ) Малый бизнес и НКО 20 МРП

( 78 640 тенге ) 40 МРП

( 157 280 тенге ) Средний бизнес 30 МРП

( 117 960 тенге ) 60 МРП

( 235 920 тенге ) Крупный бизнес 100 МРП

( 393 200 тенге ) 150 МРП

( 589 800 тенге ) Источник: Кодекс РК об административных правонарушениях

Конечно же, полиция не может штрафовать всех подряд. Если поступает жалоба на нарушение тишины в установленное законом время, она фиксирует обращение, проводит профилактическую беседу, но штрафует, только если есть явные нарушения:

громкая музыка или телевизор;

шумные ремонтные работы – в некоторых случаях штраф может оказаться в разы выше;

ссоры и скандалы;

запуск фейерверков, петард и салютов – в Алматы даже обсуждают полный запрет на их использование.

Примечательно, что в 2024 году за нарушение режима тишины было оштрафовано более 108 тыс. человек и организаций на 1,5 млрд тенге, а за 8 месяцев 2025 года – уже более 82 тыс. правонарушителей на 1,3 млрд тенге.

Напомним, что в 2026 году штрафы, в том числе за нарушение тишины, могут вырасти в Казахстане. При этом в некоторых случаях планируется заменять штрафы на общественные работы.

