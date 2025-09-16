Штраф на полмиллиона за нарушение тишины: кого так могут наказать в Казахстане
За шум в ночное время рядовых граждан в Казахстане могут оштрафовать на 20-40 тыс. тенге. А вот бизнесменам могут выписать штраф на сумму свыше 500 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане в ночное время действует режим тишины, когда нельзя шуметь, а нарушителям может грозить штраф от государства.
Как отмечает портал "Крыша", для рядовых граждан режим тишины действует с 10 вечера и до 9 утра. А вот для развлекательных заведений, расположенных в жилых домах или рядом, нормы отличаются в зависимости от дня недели:
- в будни – с 22:00 до 9:00;
- в выходные – с 23:00 до 10:00.
Нарушителей режима тишины ждет штраф:
- физлиц – 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 19 660 тенге в 2025 году;
- малый бизнес или некоммерческие организации (НКО) – 20 МРП (78 640 тенге);
- средний бизнес – 30 МРП (117 960 тенге);
- крупный бизнес – 100 МРП (393 200 тенге).
За повторное нарушение в течение года сумма штрафа возрастает:
- физлица – 10 МРП (39 320 тенге);
- малый бизнес и НКО – 40 МРП (157 280 тенге);
- средний бизнес – 60 МРП (235 920 тенге);
- крупный бизнес – 150 МРП (589 800 тенге).
|Штрафы за нарушение тишины в 2025 году
|Нарушители
|Первое нарушение
|Повторное нарушение
в течение года
|Физические лица
|5 МРП
(19 660 тенге)
|10 МРП
(39 320 тенге)
|Малый бизнес и НКО
|20 МРП
(78 640 тенге)
|40 МРП
(157 280 тенге)
|Средний бизнес
|30 МРП
(117 960 тенге)
|60 МРП
(235 920 тенге)
|Крупный бизнес
|100 МРП
(393 200 тенге)
|150 МРП
(589 800 тенге)
|Источник: Кодекс РК об административных правонарушениях
Конечно же, полиция не может штрафовать всех подряд. Если поступает жалоба на нарушение тишины в установленное законом время, она фиксирует обращение, проводит профилактическую беседу, но штрафует, только если есть явные нарушения:
- громкая музыка или телевизор;
- шумные ремонтные работы – в некоторых случаях штраф может оказаться в разы выше;
- ссоры и скандалы;
- запуск фейерверков, петард и салютов – в Алматы даже обсуждают полный запрет на их использование.
Примечательно, что в 2024 году за нарушение режима тишины было оштрафовано более 108 тыс. человек и организаций на 1,5 млрд тенге, а за 8 месяцев 2025 года – уже более 82 тыс. правонарушителей на 1,3 млрд тенге.
Напомним, что в 2026 году штрафы, в том числе за нарушение тишины, могут вырасти в Казахстане.
При этом в некоторых случаях планируется заменять штрафы на общественные работы.
