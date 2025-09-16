jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Штраф на полмиллиона за нарушение тишины: кого так могут наказать в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина закрывает уши подушкой
      Нарушение тишины. Иллюстративное фото: Tera Vesalainen/Getty Images

      За шум в ночное время рядовых граждан в Казахстане могут оштрафовать на 20-40 тыс. тенге. А вот бизнесменам могут выписать штраф на сумму свыше 500 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В Казахстане в ночное время действует режим тишины, когда нельзя шуметь, а нарушителям может грозить штраф от государства.

      Как отмечает портал "Крыша", для рядовых граждан режим тишины действует с 10 вечера и до 9 утра. А вот для развлекательных заведений, расположенных в жилых домах или рядом, нормы отличаются в зависимости от дня недели:

      • в будни – с 22:00 до 9:00;
      • в выходные – с 23:00 до 10:00.

      Нарушителей режима тишины ждет штраф:

      • физлиц – 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 19 660 тенге в 2025 году;
      • малый бизнес или некоммерческие организации (НКО) – 20 МРП (78 640 тенге);
      • средний бизнес – 30 МРП (117 960 тенге);
      • крупный бизнес – 100 МРП (393 200 тенге).

      За повторное нарушение в течение года сумма штрафа возрастает:

      • физлица – 10 МРП (39 320 тенге);
      • малый бизнес и НКО – 40 МРП (157 280 тенге);
      • средний бизнес – 60 МРП (235 920 тенге);
      • крупный бизнес – 150 МРП (589 800 тенге).
      Штрафы за нарушение тишины в 2025 году
      Нарушители Первое нарушение Повторное нарушение
      в течение года
      Физические лица 5 МРП
      (19 660 тенге)      		 10 МРП
      (39 320 тенге)
      Малый бизнес и НКО 20 МРП
      (78 640 тенге)      		 40 МРП
      (157 280 тенге)
      Средний бизнес 30 МРП
      (117 960 тенге)      		 60 МРП
      (235 920 тенге)
      Крупный бизнес 100 МРП
      (393 200 тенге)      		 150 МРП
      (589 800 тенге)
      Источник: Кодекс РК об административных правонарушениях

      Конечно же, полиция не может штрафовать всех подряд. Если поступает жалоба на нарушение тишины в установленное законом время, она фиксирует обращение, проводит профилактическую беседу, но штрафует, только если есть явные нарушения:

      Примечательно, что в 2024 году за нарушение режима тишины было оштрафовано более 108 тыс. человек и организаций на 1,5 млрд тенге, а за 8 месяцев 2025 года – уже более 82 тыс. правонарушителей на 1,3 млрд тенге.

      Напомним, что в 2026 году штрафы, в том числе за нарушение тишины, могут вырасти в Казахстане.

      При этом в некоторых случаях планируется заменять штрафы на общественные работы.

