Где вывоз мусора стоит дороже всего в Казахстане

За последний год тарифы на вывоз мусора в Казахстане выросли на 10,9%. Дороже всего эта услуга обходится жителям Алматы – по 719 тенге в среднем за человека. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане достигла 12,2% по итогам августа. Сильнее всего в стране растут цены на платные услуги, в том числе жилищные, которые сейчас стоят на 17,7% дороже, чем год назад.

Выросли цены и на услуги по вывозу мусора – в среднем на 10,9%. Причем текущие тарифы сильно варьируются в зависимости от города.

Так, например, по данным Бюро национальной статистики, дороже всего вывоз твердо-бытовых отходов обходится жителям Алматы – в среднем 719 тенге с человека, то есть семья из трех человек платит более 2 150 тенге в месяц.

Следом идет Костанай с тарифом в 694 тенге с человека, а замыкает тройку лидеров Астана – 637 тенге. Среднереспубликанский тариф равен 550 тенге с человека.

Самые дешевые услуги по вывозу мусора предоставляются в Туркестане – всего 226 тенге в среднем за персону или по 678 тенге за семью из трех человек. Это почти в три с половиной раза меньше, чем платят в алматинцы.

Средняя стоимость услуг по вывозу мусора в августе 2025 году Регион Тариф на человека Казахстан ₸550 Астана ₸637 Алматы ₸719 Шымкент ₸395 Актау ₸504 Актобе ₸417 Атырау ₸380 Жезказган ₸347 Кокшетау ₸539 Караганда ₸595 Қонаев ₸492 Костанай ₸694 Кызылорда ₸388 Уральск ₸496 Усть-Каменогорск ₸431 Павлодар ₸534 Петропавловск ₸480 Семей ₸470 Талдыкорган ₸380 Тараз ₸280 Туркестан ₸226 По данным Бюро национальной статистики

Напомним, в Казахстане стоимость коммунальных услуг растет в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции" – обслуживающие компании могут повысить цены, но взамен обязаны улучшать свою инфраструктуру.

Между тем отметим, что повышение тарифов на вывоз мусора в Алматы обсуждали еще в конце прошлого года. Тогда один человек платил около 553 тенге в месяц. Также следует учитывать, что тарифы росли и в других городах. Например, еще в начале года в Астане вывоз мусора обходился горожанам в 390 тенге в месяц с человека – то есть с начала года тариф вырос более чем в полтора раза. А недавно стало известно, что в Казахстане с 15 сентября появятся новые взносы для владельцев квартир, паркингов и кладовок.

