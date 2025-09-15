jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Где вывоз мусора стоит дороже всего в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги лежат на квитанции
      Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      За последний год тарифы на вывоз мусора в Казахстане выросли на 10,9%. Дороже всего эта услуга обходится жителям Алматы – по 719 тенге в среднем за человека. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      Инфляция в Казахстане достигла 12,2% по итогам августа. Сильнее всего в стране растут цены на платные услуги, в том числе жилищные, которые сейчас стоят на 17,7% дороже, чем год назад.

      Выросли цены и на услуги по вывозу мусора – в среднем на 10,9%. Причем текущие тарифы сильно варьируются в зависимости от города.

      Так, например, по данным Бюро национальной статистики, дороже всего вывоз твердо-бытовых отходов обходится жителям Алматы – в среднем 719 тенге с человека, то есть семья из трех человек платит более 2 150 тенге в месяц.

      Следом идет Костанай с тарифом в 694 тенге с человека, а замыкает тройку лидеров Астана – 637 тенге. Среднереспубликанский тариф равен 550 тенге с человека.

      Самые дешевые услуги по вывозу мусора предоставляются в Туркестане – всего 226 тенге в среднем за персону или по 678 тенге за семью из трех человек. Это почти в три с половиной раза меньше, чем платят в алматинцы.

      Средняя стоимость услуг по вывозу мусора в августе 2025 году
      Регион Тариф на человека
      Казахстан ₸550
      Астана ₸637
      Алматы ₸719
      Шымкент ₸395
      Актау ₸504
      Актобе ₸417
      Атырау ₸380
      Жезказган ₸347
      Кокшетау ₸539
      Караганда ₸595
      Қонаев ₸492
      Костанай ₸694
      Кызылорда ₸388
      Уральск ₸496
      Усть-Каменогорск ₸431
      Павлодар ₸534
      Петропавловск ₸480
      Семей ₸470
      Талдыкорган ₸380
      Тараз ₸280
      Туркестан ₸226
      По данным Бюро национальной статистики

      Напомним, в Казахстане стоимость коммунальных услуг растет в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции" – обслуживающие компании могут повысить цены, но взамен обязаны улучшать свою инфраструктуру.

      Между тем отметим, что повышение тарифов на вывоз мусора в Алматы обсуждали еще в конце прошлого года. Тогда один человек платил около 553 тенге в месяц.

      Также следует учитывать, что тарифы росли и в других городах. Например, еще в начале года в Астане вывоз мусора обходился горожанам в 390 тенге в месяц с человека – то есть с начала года тариф вырос более чем в полтора раза.

      А недавно стало известно, что в Казахстане с 15 сентября появятся новые взносы для владельцев квартир, паркингов и кладовок.

