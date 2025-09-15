Где вывоз мусора стоит дороже всего в Казахстане
Опубликовано:
За последний год тарифы на вывоз мусора в Казахстане выросли на 10,9%. Дороже всего эта услуга обходится жителям Алматы – по 719 тенге в среднем за человека. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
Инфляция в Казахстане достигла 12,2% по итогам августа. Сильнее всего в стране растут цены на платные услуги, в том числе жилищные, которые сейчас стоят на 17,7% дороже, чем год назад.
Выросли цены и на услуги по вывозу мусора – в среднем на 10,9%. Причем текущие тарифы сильно варьируются в зависимости от города.
Так, например, по данным Бюро национальной статистики, дороже всего вывоз твердо-бытовых отходов обходится жителям Алматы – в среднем 719 тенге с человека, то есть семья из трех человек платит более 2 150 тенге в месяц.
Следом идет Костанай с тарифом в 694 тенге с человека, а замыкает тройку лидеров Астана – 637 тенге. Среднереспубликанский тариф равен 550 тенге с человека.
Самые дешевые услуги по вывозу мусора предоставляются в Туркестане – всего 226 тенге в среднем за персону или по 678 тенге за семью из трех человек. Это почти в три с половиной раза меньше, чем платят в алматинцы.
|Средняя стоимость услуг по вывозу мусора в августе 2025 году
|Регион
|Тариф на человека
|Казахстан
|₸550
|Астана
|₸637
|Алматы
|₸719
|Шымкент
|₸395
|Актау
|₸504
|Актобе
|₸417
|Атырау
|₸380
|Жезказган
|₸347
|Кокшетау
|₸539
|Караганда
|₸595
|Қонаев
|₸492
|Костанай
|₸694
|Кызылорда
|₸388
|Уральск
|₸496
|Усть-Каменогорск
|₸431
|Павлодар
|₸534
|Петропавловск
|₸480
|Семей
|₸470
|Талдыкорган
|₸380
|Тараз
|₸280
|Туркестан
|₸226
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, в Казахстане стоимость коммунальных услуг растет в рамках программы "Тарифы в обмен на инвестиции" – обслуживающие компании могут повысить цены, но взамен обязаны улучшать свою инфраструктуру.
Между тем отметим, что повышение тарифов на вывоз мусора в Алматы обсуждали еще в конце прошлого года. Тогда один человек платил около 553 тенге в месяц.
Также следует учитывать, что тарифы росли и в других городах. Например, еще в начале года в Астане вывоз мусора обходился горожанам в 390 тенге в месяц с человека – то есть с начала года тариф вырос более чем в полтора раза.
А недавно стало известно, что в Казахстане с 15 сентября появятся новые взносы для владельцев квартир, паркингов и кладовок.
