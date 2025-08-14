В Казахстане появятся новые взносы для владельцев квартир, паркингов и кладовок

С 15 сентября в Казахстане появятся два новых обязательных взноса и один дополнительный для владельцев недвижимости. Они заменят стандартные платежи на содержание жилья. Подробности читайте на NUR.KZ.

Собственники квартир обязаны следить за состоянием всего дома. На текущий момент большинство многоквартирных домов управляются или кооперативами собственников квартир (КСК) или объединениями собственников имущества (ОСИ).

В любом случае для большинства жильцов все сводится к регулярным взносам на содержание жилья. Деньги, которые поступают от них, используются для ремонта и обслуживания дома.

Однако в скором времени правила взносов серьезно изменят. Как сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, для жильцов многоквартирных домов введут сразу три взноса.

"С 15 сентября 2025 года все собственники квартир, нежилых помещений, парковочных мест и кладовок будут обязаны оплачивать текущие, накопительные и целевые взносы", – сообщили в ведомстве.

На что пойдут взносы:

текущие – идут на ежемесячные расходы, связанные с управлением и содержанием дома;

накопительные – формируют фонд капитального ремонта дома. Деньги отсюда можно будет потратить только по решению собрания;

целевые – внеплановые расходы на конкретную цель, утвержденные собранием, оплачиваются через выставление квитанции на текущий счет.

Текущие и накопительные счета будут раздельными для каждого дома, то есть средства на одни цели нельзя будет использовать для оплаты других.

Размер взносов зависит от площади недвижимости и утверждается на общем собрании. Но он не может быть ниже минимальной ставки, установленной маслихатом города.

Важно: срок оплаты – до 25 числа месяца, следующего за отчетным. За просрочку положена пеня. Долг можно взыскать через нотариуса или суд, даже спустя много лет – срок исковой давности не применяется.

Отметим, что пеня "капает" не только из-за долгов по взносам, но и по налогам. В некоторых случаях казахстанцы могут столкнуться даже с арестом счетов. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Также ранее стало известно, что в Казахстане рассматривают возможность ввести максимальную сумму для задолженности.

При этом отметим, что за долги можно столкнуться не только с арестом, но и с конфискацией имущества, которое будет продано в счет уплаты задолженности.

