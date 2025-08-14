В Казахстане появятся новые взносы для владельцев квартир, паркингов и кладовок

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      В Казахстане появятся новые взносы для владельцев квартир, паркингов и кладовок

      Опубликовано:

      Деньги лежат на квитанции
      Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С 15 сентября в Казахстане появятся два новых обязательных взноса и один дополнительный для владельцев недвижимости. Они заменят стандартные платежи на содержание жилья. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Собственники квартир обязаны следить за состоянием всего дома. На текущий момент большинство многоквартирных домов управляются или кооперативами собственников квартир (КСК) или объединениями собственников имущества (ОСИ).

      В любом случае для большинства жильцов все сводится к регулярным взносам на содержание жилья. Деньги, которые поступают от них, используются для ремонта и обслуживания дома.

      Однако в скором времени правила взносов серьезно изменят. Как сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, для жильцов многоквартирных домов введут сразу три взноса.

      "С 15 сентября 2025 года все собственники квартир, нежилых помещений, парковочных мест и кладовок будут обязаны оплачивать текущие, накопительные и целевые взносы", – сообщили в ведомстве.

      На что пойдут взносы:

      • текущие – идут на ежемесячные расходы, связанные с управлением и содержанием дома;
      • накопительные – формируют фонд капитального ремонта дома. Деньги отсюда можно будет потратить только по решению собрания;
      • целевые – внеплановые расходы на конкретную цель, утвержденные собранием, оплачиваются через выставление квитанции на текущий счет.

      Текущие и накопительные счета будут раздельными для каждого дома, то есть средства на одни цели нельзя будет использовать для оплаты других.

      Размер взносов зависит от площади недвижимости и утверждается на общем собрании. Но он не может быть ниже минимальной ставки, установленной маслихатом города.

      Важно: срок оплаты – до 25 числа месяца, следующего за отчетным. За просрочку положена пеня. Долг можно взыскать через нотариуса или суд, даже спустя много лет – срок исковой давности не применяется.

      Отметим, что пеня "капает" не только из-за долгов по взносам, но и по налогам. В некоторых случаях казахстанцы могут столкнуться даже с арестом счетов. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

      Также ранее стало известно, что в Казахстане рассматривают возможность ввести максимальную сумму для задолженности.

      При этом отметим, что за долги можно столкнуться не только с арестом, но и с конфискацией имущества, которое будет продано в счет уплаты задолженности.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.