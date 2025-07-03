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    Финансы

      Какое имущество могут арестовать из-за долгов по налогам в Казахстане

      Опубликовано:

      доллары и наручники
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Помимо ареста банковских счетов, граждане с налоговыми долгами могут лишиться своего имущества, которое будет реализовано на торгах. Под опись может попасть почти все. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Как правило, государство сразу не применяет жесткие санкции к гражданам, которые допустили налоговую задолженность. Сначала все ограничивается уведомлением и пеней, которая будет "капать" ежедневно, увеличивая долг.

      Однако, если гражданин будет игнорировать наличие задолженности, то он может попасть под более жесткие ограничения, например, ему могут арестовать банковский счет.

      При этом одной блокировкой дело не ограничивается. Как сообщает Комитет государственных доходов, налоговые органы могут "нацелиться" на имущество должника. Происходит все в несколько этапов:

      • выносится решение об ограничении в распоряжении имуществом;
      • происходит опись имущества;
      • обращение взыскания и передача данных для реализации – сведения о должнике и его имуществе выносятся на Цифровую платформу управления активами E-qazyna. Сюда также может попасть залоговое имущество третьих лиц;
      • реализация имущества – устанавливается стартовая цена на арестованное имущество и начинаются торги. Если после двух аукционов не нашлось покупателей, то имущество снимается с торгов. При этом налоговики могут выставить на продажу другую собственность должника.

      Важно учесть, что под опись имущества попадает все, кроме скоропортящихся продуктов, то есть от одежды и игрушек до автомобилей и недвижимости. Налогоплательщик обязан предоставить подтверждающие документы, после чего проводится инвентаризация.

      Так, например, в 2024 году с торгов в счет погашения налоговой задолженности реализовано имущество на сумму почти 1,5 млрд тенге, а за 6 месяцев 2025 года сумма достигла уже 693 млн тенге.

      Примечательно, что чаще всего налоговые органы предпочитают выставлять на торги автомобили. На момент написания материала на транспортные средства приходилось 37,8% позиций. Еще 24,15% позиций пришлось на земельные участки и прочую конфискованную недвижимость. Также часто на аукционах можно обнаружить конфискованную электронику и алкогольную продукцию.

      Отметим, что торги не "закрытые" – в них может участвовать любой гражданин, который изъявил желание.

      Ранее мы рассказывали о том, как быстро должники могут столкнуться с санкциями со стороны государства.

      Впрочем, важно учесть, что даже при больших просроченных долгах некоторое имущество в Казахстане нельзя будет арестовать. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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