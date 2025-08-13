Предельный размер долга по налогам хотят утвердить в Казахстане

Если не оплачивать налоги, то можно столкнуться с серьезными последствиями. Новый проект ограничит меры воздействия до достижения определенной суммы долга. Кого это затронет, читайте на NUR.KZ.

Пороги задолженности будут варьироваться от 20 МРП до 27000 МРП в зависимости от применяемых мер воздействия.

Новые правила коснутся индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц.

Казахстанцы, помимо индивидуального подоходного налога (ИПН) с заработной платы, могут иметь обязательство об оплате и других видов схожих платежей. Особенно это касается лиц, которые являются индивидуальными предпринимателями (ИП) или занимаются частной практикой.

В случае неуплаты налогов они становятся должниками и могут столкнуться с мерами воздействия от налоговых органов, включая арест счетов и имущества.

При этом для физических лиц последствия могут наступить при задолженности свыше 1 МРП – 3 932 тенге на 2025 год. А если казахстанцы являются предпринимателями, заняты частной практикой (а также это касается юрлиц), то меры воздействия могут применяться и вовсе по более низким суммам долга, так как установленного порога в Налоговом кодексе нет.

Это могло создавать неудобства для предпринимателей и компаний, допустивших случайные и небольшие просрочки по налогам.

Поэтому, согласно проекту, опубликованному на портале "Открытые НПА", планируется установить предельный размер налоговой задолженности, чтобы избежать блокировки счетов и прочих последствий до достижения определенной суммы долга.

Каким будет порог и для кого

Как сообщают в Министерстве финансов РК в комментариях к проекту, планируемые поправки затронут ИП, лиц, занимающихся частной практикой и юрлиц (компании).

Пороги по задолженности составят:

20 МРП ( 78 640 тенге на 2025 год) – при его превышении будет применяться приостановление расходных операции по банковским счетам и кассе, а также взыскание за счет денег, находящихся на банковских счетах;

на 2025 год) – при его превышении будет применяться приостановление расходных операции по банковским счетам и кассе, а также взыскание за счет денег, находящихся на банковских счетах; 45 МРП ( 176 940 тенге ) – при превышении этой суммы последует ограничение в распоряжении имуществом, взыскание со счетов дебиторов и реализации ограниченного в распоряжении имущества, а также принудительный выпуск объявленных акции налогоплательщика;

) – при превышении этой суммы последует ограничение в распоряжении имуществом, взыскание со счетов дебиторов и реализации ограниченного в распоряжении имущества, а также принудительный выпуск объявленных акции налогоплательщика; 27 000 МРП (106 164 000 тенге) – при долгах свыше этой суммы наступит временное ограничение на выезд из страны первого руководителя (или лица, его замещающего) юрлица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой.

"К налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня", – отмечается в тексте проекта.

Обсуждение продлится до 22 августа текущего года.

Напомним, что у даже физические лица могут столкнуться с арестом имущества из-за долгов по налогам в Казахстане.

Поэтому важно проверять, оплачены ли все соответствующие обязательства. Сделать это можно даже по телефону.

Также следует отметить, что подобные последствия с арестом счетов и урезанием зарплат могут наступить в том числе из-за долгов по комуслугам.

