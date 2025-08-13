jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Предельный размер долга по налогам хотят утвердить в Казахстане

      Опубликовано:

      Судья делит деньги
      Столбики монет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

      Если не оплачивать налоги, то можно столкнуться с серьезными последствиями. Новый проект ограничит меры воздействия до достижения определенной суммы долга. Кого это затронет, читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане планируют установить предельный размер налоговой задолженности для избежания блокировки счетов и других последствий.
      • Пороги задолженности будут варьироваться от 20 МРП до 27000 МРП в зависимости от применяемых мер воздействия.
      • Новые правила коснутся индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц.

      Казахстанцы, помимо индивидуального подоходного налога (ИПН) с заработной платы, могут иметь обязательство об оплате и других видов схожих платежей. Особенно это касается лиц, которые являются индивидуальными предпринимателями (ИП) или занимаются частной практикой.

      В случае неуплаты налогов они становятся должниками и могут столкнуться с мерами воздействия от налоговых органов, включая арест счетов и имущества.

      При этом для физических лиц последствия могут наступить при задолженности свыше 1 МРП – 3 932 тенге на 2025 год. А если казахстанцы являются предпринимателями, заняты частной практикой (а также это касается юрлиц), то меры воздействия могут применяться и вовсе по более низким суммам долга, так как установленного порога в Налоговом кодексе нет.

      Это могло создавать неудобства для предпринимателей и компаний, допустивших случайные и небольшие просрочки по налогам.

      Поэтому, согласно проекту, опубликованному на портале "Открытые НПА", планируется установить предельный размер налоговой задолженности, чтобы избежать блокировки счетов и прочих последствий до достижения определенной суммы долга.

      Каким будет порог и для кого

      Как сообщают в Министерстве финансов РК в комментариях к проекту, планируемые поправки затронут ИП, лиц, занимающихся частной практикой и юрлиц (компании).

      Обсуждение условий оплаты долгов
      Выявление задолженности. Иллюстративное фото: maroke/Getty Images

      Пороги по задолженности составят:

      • 20 МРП (78 640 тенге на 2025 год) – при его превышении будет применяться приостановление расходных операции по банковским счетам и кассе, а также взыскание за счет денег, находящихся на банковских счетах;
      • 45 МРП (176 940 тенге) – при превышении этой суммы последует ограничение в распоряжении имуществом, взыскание со счетов дебиторов и реализации ограниченного в распоряжении имущества, а также принудительный выпуск объявленных акции налогоплательщика;
      • 27 000 МРП (106 164 000 тенге) – при долгах свыше этой суммы наступит временное ограничение на выезд из страны первого руководителя (или лица, его замещающего) юрлица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой.

      "К налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня", – отмечается в тексте проекта.

      Обсуждение продлится до 22 августа текущего года.

      Напомним, что у даже физические лица могут столкнуться с арестом имущества из-за долгов по налогам в Казахстане.

      Поэтому важно проверять, оплачены ли все соответствующие обязательства. Сделать это можно даже по телефону.

      Также следует отметить, что подобные последствия с арестом счетов и урезанием зарплат могут наступить в том числе из-за долгов по комуслугам.

