Токаев подписал законы с правками по ЖКХ и налогам

Глава государства сегодня подписал несколько законов, которые вносят поправки по вопросам ЖКХ и налогам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства.

Законом внесены поправки в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также 23 закона.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

Закон упразднил такую форму управления многоквартирными жилыми домами как простое товарищество, сохранив только две формы управления: ОСИ (объединение собственников имущества) и НСУ (непосредственное совместное управление).

Второй блок поправок связан с изменениями, внесенными в налоговое законодательство.

Закон также содержит иные поправки, направленные на повышение правовой определенности в вопросах декларирования и актуализацию отсылочных норм на положения Налогового кодекса.

Еще главой государства был подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие".

Как ранее отмечали в сенате, основная цель внесенных поправок - совершенствование налоговой политики и отдельных механизмов налогообложения, а также оптимизация системы всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц.

Также подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства".

Согласно информации сайта сената парламента РК, важной поправкой стало введение индивидуальной ответственности для председателя объединения собственников имущества многоэтажек и субъекта управления объектом кондоминиума за нарушение сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума. Кроме того, предусматривается примечание, что взыскания будут применяться на физическое или юридическое лицо, осуществляющее управление домом.

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