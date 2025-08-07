Еще одна дорога станет платной в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Еще одна дорога станет платной в Казахстане

      Опубликовано:

      Платная трасса
      Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

      Автодорога Актау – Бейнеу с 17 августа будет использоваться на платной основе. Владельцы легковых автомобилей за проезд по участку первой категории будут платить около 150 тенге, передает NUR.KZ.

      В Казахстане более 10 платных автомобильных дорог первой технической категории, за проезд по которым в том числе платят владельцы легковых автомобилей. В этом году планировали ввести еще три таких участка.

      Весной этого года платными стали дороги Костанай –Денисовка и Балхаш – Бурылбайтал, а с 17 августа на платной основе будет использоваться участок Актау – Бейнеу. Соответствующий приказ приняло Министерство транспорта РК. Он вступит в действие спустя 10 дней со дня его официального опубликования.

      Отметим, что дорога протяженностью 272,15 километра будет иметь первую и вторую технические категории. Владельцы легковых автомобилей должны будут платить только за проезд по участку протяженностью 68 километров.

      Общая стоимость проезда для них составит 0,0379 МРП (149 тенге в 2025 году) в случае оплаты после проезда и 0,0325 МРП (128 тенге) – по предоплате.

      Для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, предусмотрена абонентская плата в размере 1 МРП в год, или 3 932 тенге в 2025 году.

      Напомним, что тарифы за платные дороги для удобства устанавливаются с округлением в 10 тенге. Если сумма оплаты будет выше, чем должно быть в МРП, то разница возвращается казахстанцам на счет номера их автомобиля

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.