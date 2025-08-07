Еще одна дорога станет платной в Казахстане
Автодорога Актау – Бейнеу с 17 августа будет использоваться на платной основе. Владельцы легковых автомобилей за проезд по участку первой категории будут платить около 150 тенге, передает NUR.KZ.
В Казахстане более 10 платных автомобильных дорог первой технической категории, за проезд по которым в том числе платят владельцы легковых автомобилей. В этом году планировали ввести еще три таких участка.
Весной этого года платными стали дороги Костанай –Денисовка и Балхаш – Бурылбайтал, а с 17 августа на платной основе будет использоваться участок Актау – Бейнеу. Соответствующий приказ приняло Министерство транспорта РК. Он вступит в действие спустя 10 дней со дня его официального опубликования.
Отметим, что дорога протяженностью 272,15 километра будет иметь первую и вторую технические категории. Владельцы легковых автомобилей должны будут платить только за проезд по участку протяженностью 68 километров.
Общая стоимость проезда для них составит 0,0379 МРП (149 тенге в 2025 году) в случае оплаты после проезда и 0,0325 МРП (128 тенге) – по предоплате.
Для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, предусмотрена абонентская плата в размере 1 МРП в год, или 3 932 тенге в 2025 году.
Напомним, что тарифы за платные дороги для удобства устанавливаются с округлением в 10 тенге. Если сумма оплаты будет выше, чем должно быть в МРП, то разница возвращается казахстанцам на счет номера их автомобиля
