Платить деньги за сообщения о магазинах-нарушителях планируют в Казахстане

Магазины у дома обязаны выдавать фискальные чеки при покупках. Ранее за нарушение правила им просто грозил штраф, но теперь планируется также награждать граждан, подавших жалобу, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане планируют ввести денежное вознаграждение для граждан, сообщающих о магазинах, не выдающих фискальные чеки.

Инициатива направлена на повышение гражданской активности и усиление кассовой дисциплины бизнеса, согласно проекту постановления правительства.

Проект предусматривает ответственность за ложные сообщения, однако конкретная сумма вознаграждения пока не указана.

Требование о выдаче фискального чека – это не просто прихоть покупателя, а инструмент обеспечения развития экономики страны и инфраструктуры города.

Дело в том, что магазины могут избегать уплаты налогов, продавая товары без выдачи чека. Следовательно, местный бюджет не получает средств, что грозит уменьшением финансирования социальных и инфраструктурных проектов, ухудшая жизнь населения.

Также фискальный чек обеспечивает защиту покупателя – с его помощью он может добиться замены или возврата товара при необходимости.

Ранее при сообщении о невыдаче чека могли лишь назначить штраф бизнесу-нарушителю в размере до 157 280 тенге. А граждане не получали за это каких-либо поощрений. Теперь, чтобы мотивировать казахстанцев активно участвовать в подобных инициативах, планируется платить им вознаграждение.

Это указано в проекте постановления правительства, опубликованном на портале "Открытые НПА".

Вознаграждение и наказание

Как отмечается в тексте документа, проект направлен на повышение гражданской активности на постоянной основе. А ожидаемым результатом является усиление кассовой дисциплины бизнеса.

Однако не уточняется сумма вознаграждения за сообщения о фактах нарушения. В то же время упоминается об ответственности за ложные жалобы.

"Лицо, сообщившее о факте нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, при его подтверждении подлежит вознаграждению.

Лицо, сообщившие заведомо ложную информацию, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан", – отмечается в проекте постановления.

Публичное обсуждение документа продлится до 29 июля 2025 года.

Это значит, что каждый казахстанец может внести свои замечания и предложения в проект документа – это касается не только данного постановления, но и всех проектов, размещаемых для публичного обсуждения.

Напомним, что важно уметь отличать фискальный чек от товарного чека. Бизнес обязан предоставить именно первый вариант документа при приеме платежа за товары или услуги.

Также отметим, что казахстанцы могут влиять не только на законопроекты, но и контролировать трату местных бюджетов.

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