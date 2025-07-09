"Отвязать" размеры штрафов от МРП предлагает эксперт в Казахстане

При назначении административных штрафов, пособий и прочих платежей в Казахстане используется один расчетный показатель. Однако в других странах имеется более точный подход. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Сайма Абдрахманова предлагает пересмотреть использование месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане, считая его одной из причин роста цен и инфляции.

По мнению эксперта, привязка штрафов к МРП вызывает вопросы об объективности, так как законодательство не раскрывает критерии формирования этого показателя.

Автор предлагает упорядочить применение МРП, увеличить срок его действия до трех лет, а также рассмотреть альтернативные модели определения размера штрафов, используемые в других странах.

Месячный расчетный показатель (МРП) – это инструмент, который используется для исчисления различных социальных выплат, налогов, штрафов и других платежей. Его значение меняется ежегодно и составляет 3 932 тенге на 2025 год.

Это может быть удобным решением, которое позволяет упростить многие процессы.

Однако Сайма Абдрахманова, магистр юридических наук, считает МРП причиной роста цен и предлагает пересмотреть его использование. Об этом отмечается в ее статье, опубликованной на портале "ЮРИСТ".

"Полагаю, что применение МРП является одним из факторов, искусственно влияющих на создание инфляции.

Применение МРП должно быть упорядочено законодательно, к примеру, использовать его ни на один год, а на несколько лет, пересмотреть, сократить его применение к определенным показателям", – считает эксперт.

Вопросы к расчету и применению МРП

Эксперт отмечает, что МРП используется для определения размеров ущерба (незначительный, крупный, особо крупный), квалификации правонарушений (например, мелкое хищение) и расчета штрафов.

Например, с 2015 по 2025 годы показатель вырос на 198% (с 1 982 до 3932 тенге), что влияет на классификацию преступлений и размер санкций.

Деньги и судебный молоток. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

Также автор указывает на проблему объективности привязки штрафов к МРП – согласно ее мнению, законодательство не раскрывает, что отражает показатель и какие критерии лежат в его основе, что ставит под вопрос его соответствие целям наказания (восстановление справедливости, воспитание, предупреждение правонарушений).

Дополнительно она считает, что ежегодно из-за сообщений о росте МРП в СМИ население как бы заранее настраивается на то, что с нового года все снова "подорожает". При этом сам показатель вырос на 714% с 1996 по 2025 год.

"На первый взгляд, вопрос применения МРП носит экономический характер. К сожалению, причины и критерии перманентного роста этого показателя не определить правовыми методами, это вопрос к экономистам...

Тем не менее, МРП – это не только экономическая категория, он используется для целей налогообложения, выплаты штрафов по уголовному, административному законодательству, определения размера крупного (особо крупного) ущерба и иные показатели, то есть имеет непосредственно правовые последствия", – считает эксперт.

Есть ли МРП в других странах

Как сообщает Сайма Абдрахманова, практика применения МРП к штрафам характерна для постсоветских стран. В то же время в других государствах часто используются:

фиксированные штрафы – например, в США и Японии;

– например, в США и Японии; условные единицы, привязанные к доходу нарушителя – Испания и Германия.

В связи с этим поднимается вопрос о целесообразности использования МРП как экономической категории для социальных целей права.

Штраф. Иллюстративное фото: Antonio_Diaz/Getty Images

"Установление размера штрафа через применение фиксированного его размера обеспечивает стабильность экономических отношений.

Использование категории заработной платы или дохода в РФ, дневных ставок в ФРГ позволяет суду в большей степени учесть личные обстоятельства и материальное положение лица, совершившего деяние, и направлен на исправление поведения осужденного.

Законодательство Грузии, устанавливая в Уголовном кодексе исчисление штрафов посредством национальной валюты, также позволяет суду учесть материальное положение осужденного при назначении штрафа", – считает эксперт.

По мнению автора, МРП в Казахстане приобрел универсальный, но в то же время чрезмерно обобщенный характер (от налогов и пошлин до штрафов), что порождает ряд объективных и системных проблем.

Например, увеличение МРП влечет правовые последствия, влияющие на имущественные интересы граждан. А отсутствие четких критериев его формирования и принципов применения снижает предсказуемость и стабильность регулирования.

В то же время из-за широкого применения МРП в разных отраслевых категориях (штрафы, пошлины, стоимость услуг) приводит к размыванию его функций.

Поэтому автор статьи предлагает упорядочить и сделать прозрачным порядок расчета и применения МРП, а также увеличить срок действия установленного значения показателя на три года вместо одного – это должно обеспечить предсказуемость изменения МРП и стабильность экономических и правовых отношений.

Также предлагается законодательно ограничить или разграничить сферы применения МРП при необходимости, рассмотреть альтернативные модели определения размера штрафов, особенно в уголовном и административном праве.

"Такие шаги позволили бы повысить юридическую определенность, соблюдение принципа справедливости и обеспечить сбалансированность экономических и правовых последствий при применении публично-правовых норм", – отмечает эксперт.

Ранее мы рассказывали, по какому принципу увеличивают пенсии, прожиточный минимум и МРП в Казахстане.

Также эксперт рассказала, приведет ли повышение минимальной зарплаты к росту безработицы в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.