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    Финансы

      "Затронет практически все сферы": новый налог предложили ввести в Казахстане

      Опубликовано:

      Мусорный полигон
      Мусорный полигон. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Депутат Ажар Сагандыкова заявила, что Казахстану нужно отказываться от мусорных полигонов и переходить на переработку мусора, а также ввести новый налог, передает корреспондент NUR.KZ.

      На IX Евразийском бизнес-форуме мажилисвумен Сагандыкова заявила, что для ухода от свалок и полигонов нужна возможность для сортировки мусора.

      "Мы предлагаем разработать отдельно законопроект об управлении отходами, который систематизирует полномочия, ответственность, стандарты, требования к инфраструктуре и механизму государственного стимулирования. Пора задуматься о введении зеленого налога на неэкологичную упаковку и направлении этих средств на развитие переработки", - считает Ажар Сагандыкова.

      Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев однозначного ответа на возможность введения такого налога не дал.

      "Сказать, какой будет "зеленый" налог на ту или иную продукцию, очень тяжело. Нужен большой сравнительный макроэкономический анализ, потому что это затронет практически все сферы", - сообщил Алиев.

      Осенью 2023 года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах. Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

      Вскоре житель села в Акмолинской области пожаловался на груду гниющих тушек птиц, которые, по его словам, скидывает местная птицефабрика. В акимате Акмолинской области сообщили, что по данному факту в соответствующие органы направлено обращение.

      Кроме того, жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу. Люди жалуются на невыносимый запах и летающий по селам мусор.

      А в марте этого года стало известно, что в Алматы будут внедрять постепенный переход к раздельному сбору мусора.

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