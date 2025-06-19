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    Финансы

      Сколько стоят услуги государственных "помогаек" в Казахстане

      Опубликовано:

      ЦОН
      ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Казахстане доступна услуга "Персональный менеджер", которая позволяет обслуживаться вне очереди. Стоит она 5 500 тенге. Если получать услугу на дому, то чуть дороже. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Казахстанцы, которые часто занимаются оформлением документов, могли сталкиваться с так называемыми "помогайками" – гражданами, которые официально не работают в центрах обслуживания населения (ЦОН), но по "своим каналам" могут ускорить получение конкретной услуги.

      Такие люди несут серьезные риски для законопослушных граждан, ведь они не могут гарантировать результат и не будут отвечать, если произойдут ошибки или возникнут проблемы.

      Но данную услугу с недавних пор можно получить официально. То есть для помощи с быстрым и удобным получением услуг теперь не нужно искать "человека с улицы", а можно воспользоваться сервисом "Персональный менеджер".

      Как сообщает госкорпорация "Правительство для граждан", сервис работает с 2024 года и позволяет получать большинство государственных услуг без очередей или даже на дому, в офисе и другом удобном месте.

      Если нужен менеджер на выезд, то стоимость услуги составит 7 190 тенге. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно на сайте госкорпорации во вкладке "Услуги для граждан" выбрать услугу "Выезд на дом персонального менеджера", нажать на кнопку "отправить" и заполнить окно заявки.

      Далее сотрудники "Правительства для граждан" свяжутся с пользователем для уточнения деталей и определения времени выезда. Кроме того, подать заявку можно, позвонив в Единый контакт-центр по номеру 1414.

      Как ускорить получение услуг в ЦОНе в 2025 году в Казахстане
      Оформление услуги "Персональный менеджер". Скриншот: Госкорпорация "Правительство для граждан"

      Услугу можно получить и прямо в ЦОНе. Для ее оформления нужно обратиться к менеджеру за стойкой регистрации. Заплатить придется 5 500 тенге – за эту сумму предоставляется талон на приоритетное обслуживание.

      Таким образом можно получить все государственные услуги, кроме оформления паспорта и удостоверения личности.

      Также напомним, что официальные "помогайки" действуют и в спеццонах. Подробнее о том, как этот сервис работает там, мы подробно рассказывали в нашем материале.

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