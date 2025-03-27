Почти 3,6 млрд тенге задолжали алматинские автомобилисты

Алматинские автовладельцы задолжали государству почти 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт - в списке должников почти 70 тыс. человек, передает 24.kz.

Руководитель управления непроизводственных платежей ДГД мегаполиса Канагат Кулембаев напомнил, что налог за 2024 год необходимо оплатить до 1 апреля.

"В этом году до 1 апреля необходимо оплатить налог за 2024 год. Можно оплатить через мобильное приложение e-Salyq Azamat, в мобильных приложениях банков второго уровня, в отделениях АО "Казпочта". Налог оплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрации автомобиля", - объяснил он.

Отмечается, что у некоторых жителей мегаполиса долг превысил 20 млн тенге.

В отношении неплательщиков примут меры в виде ареста имущества, блокировки счетов и запрета на выезд, напомнили налоговики.

Напомним, что с середины марта казахстанские водители начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на транспорт. Начисляется он за 2024 год по тарифам, которые действовали тогда.

Между тем, согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане зарегистрировано почти 5,8 млн транспортных средств. Почти все их владельцы, за исключением некоторых категорий граждан, обязаны уплатить налог до 1 апреля.

Также мы писали о тарифах - например, отмечалось, что водители "малолитражек" заплатят всего лишь 7 384 тенге, а владельцы авто с мощными двигателями свыше 5 л. должны заплатить от 738 400 тенге.