Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев подписал несколько законов об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Опубликовано:

Ребенок за ноутбуком
Ребенок за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", – говорится в сообщении.

Помимо этого был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы".

Кроме того, президент одобрил внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Напомним, что в мае депутаты мажилиса инициировали поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.

Так, самая главная норма законопроекта касается ответственности за размещение и распространение ложной информации в сфере онлайн-платформ.

Документом разграничивается подсудность рассмотрения административных дел, определяются должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях. Но главная новелла проекта закона – введение самостоятельной статьи 456-2 КоАП "Размещение, распространение ложной информации".

При этом, как сообщается на официальном сайте сената парламента, документы призваны усилить защиту, в первую очередь, детей от дезинформации, бесконтрольной рекламы и буллинга в социальных сетях.

"Мы с вами стали свидетелями того, как в последнее время усилилось влияние социальных сетей на общество. Поэтому большое значение имеет усиление государственной защиты граждан от буллинга в социальных сетях, фактов оскорблений, от деятельности финансовых пирамид и других подобных проблем. Также в рамках закона проведена систематизация работы онлайн-платформ и онлайн-рекламы", – говорил Маулен Ашимбаев во время рассмотрения законопроекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028087-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov-ob-onlayn-platformah-i-onlayn-reklame/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.