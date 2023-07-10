Ребенок за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", – говорится в сообщении.

Помимо этого был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы".

Кроме того, президент одобрил внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Напомним, что в мае депутаты мажилиса инициировали поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.

Так, самая главная норма законопроекта касается ответственности за размещение и распространение ложной информации в сфере онлайн-платформ.

Документом разграничивается подсудность рассмотрения административных дел, определяются должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях. Но главная новелла проекта закона – введение самостоятельной статьи 456-2 КоАП "Размещение, распространение ложной информации".

При этом, как сообщается на официальном сайте сената парламента, документы призваны усилить защиту, в первую очередь, детей от дезинформации, бесконтрольной рекламы и буллинга в социальных сетях.

"Мы с вами стали свидетелями того, как в последнее время усилилось влияние социальных сетей на общество. Поэтому большое значение имеет усиление государственной защиты граждан от буллинга в социальных сетях, фактов оскорблений, от деятельности финансовых пирамид и других подобных проблем. Также в рамках закона проведена систематизация работы онлайн-платформ и онлайн-рекламы", – говорил Маулен Ашимбаев во время рассмотрения законопроекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028087-tokaev-podpisal-neskolko-zakonov-ob-onlayn-platformah-i-onlayn-reklame/