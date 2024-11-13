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Будут ли в Казахстане проверять блогеров, зарабатывающих миллионы, ответила Балаева

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Съемка на камеру
Девушка-блогер. Иллюстративное фото: Oleksandra Troian / Getty Images

В кулуарах мажилиса главу Министерства культуры и информации спросили, ждут ли казахстанских блогеров, которые зарабатывают миллионы тенге, проверки законности их доходов, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Если их бизнес извлекает (доход - прим. ред.) из рекламы, то это уже отрегулировано законом об интернет-платформах, который предполагает, как раз, маркировку рекламы - соответственно, они конкретно на счету у наших органов.

Также мы видим проблемный ряд вопросов, связанных с созданием финансовых пирамид, поэтому все, что угрожает нашим гражданам, также находится на контроле наших соответствующих органов - они регулируют и контролируют. Поэтому здесь уже активная борьба идет", - пояснила глава Министерства культуры и информации Аида Балаева.

Отметим, летом этого года Минфин сообщал, что у 162 блогеров страны обнаружены расхождения в доходах и расходах на сумму более 1,1 млрд тенге.

Тогда глава Минфина привел статистику по 745 блогерам, на которых подписаны более 20 тыс. человек.

Летом 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Отмечалось, что документ усилит защиту, в первую очередь, детей от дезинформации, бесконтрольной рекламы и буллинга в социальных сетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186742-budut-li-v-kazahstane-proveryat-blogerov-zarabatyvayushchih-milliony-otvetila-balaeva/

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