Камеры "Сергек" с новым функционалом тестируют в Алматы: в полиции выступили с разъяснениями

Новый камеры "Сергек" в Алматы способны выявлять нарушения правил парковки, в том числе вторым рядом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы, новый функционал "Сергек" заработал в пилотном режиме.

"Он пока запущен экспериментально на участке по улице Сатпаева, от проспекта Достык до улицы Валиханова, с южной и северной сторон. Здесь системы видеонаблюдения будут выявлять нарушения правил парковки транспортных средств, в том числе и вторым рядом", - сказано в сообщении.

В административной полиции Алматы напомнили, что ставить транспортное средство на проезжей части дороги разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части дороги. Исключения составляют места, конфигурация которых допускает иное расположение транспортных средств (местное уширение проезжей части).

Кроме того, ПДД запрещают остановку в местах, где транспортное средство сделает невозможным въезд или выезд других транспортных средств или создаст помехи для движения других транспортных средств.

"В соответствии со статьей "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств" предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 тыс. тенге), при оплате в течение 7 дней - 5 МРП (19 тыс.)", - напомнили в ДП.

Напомним, в марте прошлого года в Алматы были замечены новые камеры "Сергек" с "объективами внушительного размера". В Sergek Group сообщили, что с их помощью можно получить изображение более высокого качества.

Позже эксперты рассказали, какие нарушения "видят" камеры "Сергек", которые недавно появились в Алматы.

А на прошлой неделе стало известно, что "Сергек" уходит из Астаны: "следить" за городом будет компания из ОАЭ.