"Сергек" уходит из Астаны: "следить" за городом будет компания из ОАЭ

Следить за порядком на столичных улицах теперь будет компания из ОАЭ. Об этом на сессии маслихата сообщил глава управления цифровизации и госуслуг Дидар Сулейманов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Сулейманова, с 13 марта этого года заканчивается срок действия договора с компанией Sergek Group.

"Мы провели работу по реализации проекта для управления городской инфраструктурой на базе ИИ с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42", - сообщил глава управления.

Он отметил, что при формировании нового проекта были учтены недоработки текущего. Так, по его словам, в новом проекте запланировано проведение постоянного электропитания для обеспечения бесперебойной работоспособности системы, основная часть аппаратно-программного комплекса и камер будет подключена к оптической линии связи. Это позволит обеспечить бесперебойную передачу видеопотока.

"Текущая инфраструктура будет передана в управление новому частному партнеру, что обеспечит бесшовное функционирование текущей системы", - добавил Сулейменов.

Он также отметил, что инвестиции частного партнера составят 53 млрд тенге – проект полностью финансируется за счет собственных средств частного партнера.

Планируется, что полностью система будет внедрена до 2030 года.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о новой интеллектуальной системе управления инфраструктурой Астаны. Так, в рамках проекта будут установлены:

10 000 новых камер с ИИ для анализа данных в реальном времени;

502 интеллектуальных дорожных комплекса для контроля нарушений ПДД;

8 000 камер на объектах массового скопления людей (школы, детсады, вокзалы, аэропорт);

создан единый ситуационный центр, где будут анализироваться данные и оперативно приниматься решения.

Система позволит автоматически фиксировать нарушения, прогнозировать угрозы и повышать уровень общественной безопасности, к примеру:

фиксация нарушений со стороны водителей авто (разговор по телефону, непристегнутый ремень, выезд на перекресток);

контроль за движением транспорта и соблюдением ПДД пешеходами;

автоматическое обнаружение оружия, драк, падений людей, незаконных свалок;

мониторинг безопасности в детсадах и школах;

контроль за появлением бродячих животных.