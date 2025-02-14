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"Сергек" уходит из Астаны: "следить" за городом будет компания из ОАЭ

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Новые камеры "Сергек"
Новые камеры "Сергек". Фото: Sergek Group

Следить за порядком на столичных улицах теперь будет компания из ОАЭ. Об этом на сессии маслихата сообщил глава управления цифровизации и госуслуг Дидар Сулейманов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Сулейманова, с 13 марта этого года заканчивается срок действия договора с компанией Sergek Group.

"Мы провели работу по реализации проекта для управления городской инфраструктурой на базе ИИ с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42", - сообщил глава управления.

Он отметил, что при формировании нового проекта были учтены недоработки текущего. Так, по его словам, в новом проекте запланировано проведение постоянного электропитания для обеспечения бесперебойной работоспособности системы, основная часть аппаратно-программного комплекса и камер будет подключена к оптической линии связи. Это позволит обеспечить бесперебойную передачу видеопотока.

"Текущая инфраструктура будет передана в управление новому частному партнеру, что обеспечит бесшовное функционирование текущей системы", - добавил Сулейменов.

Он также отметил, что инвестиции частного партнера составят 53 млрд тенге – проект полностью финансируется за счет собственных средств частного партнера.

Планируется, что полностью система будет внедрена до 2030 года.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о новой интеллектуальной системе управления инфраструктурой Астаны. Так, в рамках проекта будут установлены:

  • 10 000 новых камер с ИИ для анализа данных в реальном времени;
  • 502 интеллектуальных дорожных комплекса для контроля нарушений ПДД;
  • 8 000 камер на объектах массового скопления людей (школы, детсады, вокзалы, аэропорт);
  • создан единый ситуационный центр, где будут анализироваться данные и оперативно приниматься решения.

Система позволит автоматически фиксировать нарушения, прогнозировать угрозы и повышать уровень общественной безопасности, к примеру:

  • фиксация нарушений со стороны водителей авто (разговор по телефону, непристегнутый ремень, выезд на перекресток);
  • контроль за движением транспорта и соблюдением ПДД пешеходами;
  • автоматическое обнаружение оружия, драк, падений людей, незаконных свалок;
  • мониторинг безопасности в детсадах и школах;
  • контроль за появлением бродячих животных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220788-sergek-uhodit-iz-astany-sledit-za-gorodom-budet-kompaniya-iz-oae/