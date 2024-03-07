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"Если вы будете что-то скрывать, сделаете себе только хуже": эксперт о рисках декларирования в Казахстане

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Налоговые агенты указывают на долги по налогам
Выявление налоговой задолженности. Иллюстративное фото: maroke/Getty Images

Настоящие и будущие участники всеобщего декларирования могут задуматься о сокрытии имущества и доходов. Однако это грозит еще большими денежными потерями, чем оплата обычного налога, сообщает NUR.KZ.

В 2024 году входящую декларацию по форме 250.00 сдают предприниматели, участники юрлиц и их супруги. А в 2025 году – уже все казахстанцы.

При этом населению следует ответственно отнестись к вопросам прозрачного и честного отражения имущества и доходов, так как налоговый контроль усиливается и теперь затронет практически каждого человека. А последствия обойдутся очень дорого.

Об этом рассказал независимый эксперт в сфере налогообложения Дмитрий Казанцев на форуме по всеобщему налоговому декларированию в Казахстане TAX Talks.

Зачем нужно декларирование

Как отметил спикер в рамках форума, цель декларирования – найти с помощью данных отчетов те моменты, когда казахстанцы тратят денег больше, чем зарабатывают. Это и есть единственная цель декларирования доходов.

Подцелями программы является борьба с коррупцией и теневой экономикой. Но так или иначе, как сообщил спикер, результат будет один – казахстанцы буду "палиться" тогда, когда они тратят денег больше, чем зарабатывают.

А с развитием цифровых технологий на подобные проверки у налоговых органов теперь уходят не несколько лет, как было раньше, а считанные дни.

"И поэтому, когда многие в рамках декларирования думают «Ай, что-то не буду показывать. Когда налоговая меня найдет? Нас тут 20 млн человек, неужели я со своими миллиончиком как-то засвечусь?!» – засветитесь. И достаточно быстро засветитесь.

И если вы будете что-то скрывать, вы сделаете себе только хуже", – отметил Дмитрий Казанцев.

Мужчина прячет деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: MediaProduction/Getty Images

Доказать, откуда у вас деньги

Согласно мнению спикера, главной задачей казахстанцев станет доказательство происхождения определенного вида доходов. Особенно это связано с отсутствием привычки вести учет личных финансов и получением зарплат в конвертах.

"Если сейчас открыть выписку по банку за прошлый год и посмотреть, сколько за год у вас по карте было трат, вы ведь сами удивитесь, как вы столько потратили денег. И ваша задача – чтобы эти траты сходились с вашим официальным доходом, что на сегодняшний момент не сходится ни у кого", – отметил Дмитрий Казанцев.

При этом отмечается, что проверки затронут именно определенный вид доходов. Так, зарплата, пособия и даже выигрыш в лотерею являются прозрачными и облагаются налогом – это официальные денежные поступления (доход).

А происхождение всего остального необходимо будет объяснить:

"То есть нам теперь очень важно на все собирать бумажку, чтобы мы могли, когда налоговая нас вызовет, что-то доказать. А все, что мы не можем объяснить (что это был доход или подарок), за это мы как физическое лицо должны заплатить налог в 10% от стоимости", – сообщил независимый эксперт.

Этот налог должен рассчитываться самостоятельно в форме 270.00, которая сдается на второй год участия в программе декларирования.

При этом, если самостоятельно не посчитать такой доход (который не можете объяснить налоговой – нет документов и доказательств), то за это казахстанцев будет поджидать камеральный контроль.

Последствия от сокрытия и махинаций

Как считает спикер, желание скрыть доходы возникает из-за мнения, что налоговые органы могут этого не заметить. И такой позиции придерживается большинство граждан. Однако в таких случаях проводится камеральный контроль, когда налоговая подсчитает все за казахстанцев: сколько денег у них не сошлось в расходах и доходах.

И если налогоплательщик будет согласен с результатами контроля, то он оплатит сам налог и пеню. Но некоторые могут не согласиться с этими результатами, отрицая факт сокрытия доходов.

Мужчина прикрывает руками мешочки с деньгами
Мешочки с деньгами. Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

"Тут надо понимать, что есть налоговая проверка. И вот если до вас, как физическому лицу, дойдет уже налоговая проверка и докажет, что «Дима, ты скрыл доход, за который должен был оплатить 10% налога», то, когда это выявится, я заплачу 10% налога, я заплачу пеню и я заплачу штраф.

Штраф, чтобы вы понимали, составляет 200% от суммы налога.

То есть, к примеру, я скрыл 1 млн тенге. Налог в 10% это 100 тыс. тенге. Штраф, если они это выявили через проверку, а не я сделал добровольно или через камеральный контроль, составит еще 200 тыс. тенге. То есть суммарно я государству, если скрыл и они выявили, должен отдать 30% (300 тыс. тенге – прим. ред.).

И тут у меня всегда вопрос к людям: «Смысл скрывать доходы?!». То есть мы с вами скрываем доходы для того, чтобы потом заплатить больше.

Мы иной раз, как предприниматели, скрываем с вами доходы чтобы не заплатить 2, 3 или 4% налога, чтобы потом заплатить плюс-минус 300%. Логики никакой нету, но почему-то мы так делаем", – отметил Дмитрий Казанцев.

При этом он уточнил, что в основном подобные риски будут затрагивать предпринимателей.

Однако и к физлицам могут возникнуть вопросы у налоговых органов. Особенно к тем казахстанцам, у которых зарплата поступает по одной сумме, а в договоре она указывается значительно меньше.

Поэтому спикер призвал казахстанцев отнестись ответственно к раскрытию доходов и имущества во вступительной декларации по форме 250.00, чтобы в последующие годы избежать переплат и штрафов.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях рядовым казахстанцам нужно сдать декларацию о доходах в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2064777-esli-budete-chto-to-skryvat-sdelaete-sebe-tolko-huzhe-ekspert-o-riskah-deklarirovaniya-v-kazahstane/

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