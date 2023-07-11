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30 лет независимости Казахстана

Для кого подорожает выдача паспорта в Казахстане

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Человек держит в руках паспорт с деньгами
Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане будет изменена стоимость выдачи паспортов и удостоверений личности. О том, сколько должны будут платить за эти услуги граждане страны в следующем году, узнали журналисты NUR.KZ.

В Налоговый кодекс РК были внесены поправки, которые касаются размеров госпошлин за выдачу паспортов и удостоверений личности гражданам Казахстана. Для некоторых получателей стоимость паспорта в результате увеличится, а для других – снизится.

Так, с 1 января 2024 года за выдачу паспорта гражданина РК объемом в 24 страницы, который будет доступен только для детей до 16 лет, нужно будет уплатить госпошлину в размере 4 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году равно 13 800 тенге. Это сразу в два раза меньше текущей ставки.

Паспорт, состоящий из 36 страниц, по-прежнему будет стоить 8 МРП (27 600 тенге). Получателям также станет доступен документ объемом в 48 страниц. Его можно будет оформить за 12 МРП (41 400 тенге).

Отметим, что в 2023 году 1 МРП равен 3 450 тенге, однако в новом 2024 году он скорее всего будет увеличен, а значит, и стоимость оформления документов также вырастет.

В обновленном законе также была предусмотрена госпошлина за переоформление удостоверения личности в связи с его утратой более двух раз за один год. За это нужно будет заплатить 1 МРП. Впрочем, размер госпошлины за саму выдачу удостоверения личности останется прежней – 0,2 МРП (690 тенге в 2023 году).

Таким образом, со следующего года оформление паспорта станет дороже лишь для некоторых категорий граждан, например, для тех, кто часто находится в заграничных поездках и кому нужен более объемный документ. При этом сразу в два раза уменьшится госпошлина за оформление паспорта для детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2028127-dlya-kogo-podorozhaet-vydacha-pasporta-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
Для кого подорожает выдача паспорта в Казахстане

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