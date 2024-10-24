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Кто больше всего платит за газ в Казахстане

Опубликовано:

Газовая плита
Газ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Газ, который используется домохозяйствами, за год подорожал на 12%. За 1 кубометр казахстанцы платят в среднем 33,44 тенге. При этом в ряде городов цены заметно выше. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам сентября коммунальные услуги в Казахстане подорожали на 15,6%. Не стал исключением и природный газ, который транспортируется по распределительным сетям и используется многими домохозяйствами – согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), он вырос в цене на 12% за год.

В среднем за один кубометр природного газа, по данным БНС о розничных ценах, казахстанцы платят 33,44 тенге. При этом дороже всего он обходится жителям Талдыкоргана – 40,06 тенге за кубометр. В лидерах также оказались Туркестан и Шымкент – по 39,45 тенге в каждом.

В Алматы ценник чуть ниже – 39,09 тенге за кубометр. А дешевле всего природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, стоит в Атырау – всего 9,17 тенге.

Впрочем, не все казахстанцы получают газ по сетям. Многие семьи приобретают его в сжиженном виде в баллонах. Он также за год подорожал – на 9,2%.

В сентябре средняя цена за 50 литров газа составила 4 283 тенге. Дороже всего баллоны стоят в Алматы – 6 000 тенге. Следом идет Қонаев – 5 800 тенге, а Караганда замыкает тройку лидеров – 5 313 тенге.

В Астане газовый баллон на 50 литров стоит в среднем 5 194 тенге, а в Шымкенте – 3 500 тенге. Самый дешевый сжиженный газ продается в Кызылорде – всего 2 800 тенге за баллон.

Примечательно, что сжиженный газ также может поставляться по распределительным сетям. У аналитиков есть данные только по нескольким городам. Дороже всего он продается в Караганде (260,98 тенге за килограмм), а дешевле – в Семее (142 тенге). В среднем по Казахстану килограмм стоит 185,25 тенге.

Средняя цена природного и сжиженного газа в Казахстане
Регион Природный газ
(1 куб.м.)		 Сжиженный газ
(1 кг.)		 Сжиженный газ в баллонах
(за 50 л.)
Казахстан ₸33,44 ₸185,25 ₸4 283,00
Астана ... ₸177,77 ₸5 194,00
Алматы ₸39,09 ... ₸6 000,00
Шымкент ₸39,45 ... ₸3 500,00
Актау ₸16,05 ... ₸2 950,00
Актобе ₸14,75 ... ₸2 950,00
Атырау ₸9,17 ... ₸2 950,00
Жезказган ... ... ₸3 200,00
Кокшетау ... ₸201,78 ₸4 093,00
Караганда ... ₸260,98 ₸5 313,00
Қонаев ₸35,43 ... ₸5 800,00
Костанай ₸32,39 ... ₸3 759,00
Кызылорда ₸19,87 ... ₸2 800,00
Уральск ₸20,49 ... ₸3 500,00
Усть-Каменогорск ... ₸189,00 ₸4 683,00
Павлодар ... ... ₸3 050,00
Петропавловск ... ₸212,37 ₸3 638,00
Семей ... ₸142,00 ₸3 866,00
Талдыкорган ₸40,06 ... ₸4 800,00
Тараз ₸34,90 ... ₸2 993,00
Туркестан ₸39,45 ... ₸3 500,00
По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что не только газ заметно подорожал для казахстанцев. Ранее стало известно о сильном росте тарифов на электроэнергию, отопление и воду. Мы также рассказывали о том, жители каких городов платят за комуслуги больше всего.

Ранее аналитики также сравнили расходы казахстанцев и граждан других стран на коммунальные услуги. Где "коммуналка" требует больше всего средств, вы можете узнать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2178365-kto-bolshe-vsego-platit-za-gaz-v-kazahstane/

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