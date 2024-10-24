Кто больше всего платит за газ в Казахстане

Газ, который используется домохозяйствами, за год подорожал на 12%. За 1 кубометр казахстанцы платят в среднем 33,44 тенге. При этом в ряде городов цены заметно выше. Подробности читайте на NUR.KZ.
По итогам сентября коммунальные услуги в Казахстане подорожали на 15,6%. Не стал исключением и природный газ, который транспортируется по распределительным сетям и используется многими домохозяйствами – согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), он вырос в цене на 12% за год.
В среднем за один кубометр природного газа, по данным БНС о розничных ценах, казахстанцы платят 33,44 тенге. При этом дороже всего он обходится жителям Талдыкоргана – 40,06 тенге за кубометр. В лидерах также оказались Туркестан и Шымкент – по 39,45 тенге в каждом.
В Алматы ценник чуть ниже – 39,09 тенге за кубометр. А дешевле всего природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, стоит в Атырау – всего 9,17 тенге.
Впрочем, не все казахстанцы получают газ по сетям. Многие семьи приобретают его в сжиженном виде в баллонах. Он также за год подорожал – на 9,2%.
В сентябре средняя цена за 50 литров газа составила 4 283 тенге. Дороже всего баллоны стоят в Алматы – 6 000 тенге. Следом идет Қонаев – 5 800 тенге, а Караганда замыкает тройку лидеров – 5 313 тенге.
В Астане газовый баллон на 50 литров стоит в среднем 5 194 тенге, а в Шымкенте – 3 500 тенге. Самый дешевый сжиженный газ продается в Кызылорде – всего 2 800 тенге за баллон.
Примечательно, что сжиженный газ также может поставляться по распределительным сетям. У аналитиков есть данные только по нескольким городам. Дороже всего он продается в Караганде (260,98 тенге за килограмм), а дешевле – в Семее (142 тенге). В среднем по Казахстану килограмм стоит 185,25 тенге.
|Средняя цена природного и сжиженного газа в Казахстане
|Регион
|Природный газ
(1 куб.м.)
|Сжиженный газ
(1 кг.)
|Сжиженный газ в баллонах
(за 50 л.)
|Казахстан
|₸33,44
|₸185,25
|₸4 283,00
|Астана
|...
|₸177,77
|₸5 194,00
|Алматы
|₸39,09
|...
|₸6 000,00
|Шымкент
|₸39,45
|...
|₸3 500,00
|Актау
|₸16,05
|...
|₸2 950,00
|Актобе
|₸14,75
|...
|₸2 950,00
|Атырау
|₸9,17
|...
|₸2 950,00
|Жезказган
|...
|...
|₸3 200,00
|Кокшетау
|...
|₸201,78
|₸4 093,00
|Караганда
|...
|₸260,98
|₸5 313,00
|Қонаев
|₸35,43
|...
|₸5 800,00
|Костанай
|₸32,39
|...
|₸3 759,00
|Кызылорда
|₸19,87
|...
|₸2 800,00
|Уральск
|₸20,49
|...
|₸3 500,00
|Усть-Каменогорск
|...
|₸189,00
|₸4 683,00
|Павлодар
|...
|...
|₸3 050,00
|Петропавловск
|...
|₸212,37
|₸3 638,00
|Семей
|...
|₸142,00
|₸3 866,00
|Талдыкорган
|₸40,06
|...
|₸4 800,00
|Тараз
|₸34,90
|...
|₸2 993,00
|Туркестан
|₸39,45
|...
|₸3 500,00
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что не только газ заметно подорожал для казахстанцев. Ранее стало известно о сильном росте тарифов на электроэнергию, отопление и воду. Мы также рассказывали о том, жители каких городов платят за комуслуги больше всего.
Ранее аналитики также сравнили расходы казахстанцев и граждан других стран на коммунальные услуги. Где "коммуналка" требует больше всего средств, вы можете узнать здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2178365-kto-bolshe-vsego-platit-za-gaz-v-kazahstane/