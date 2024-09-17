Блокируют счета из-за 1 тенге: в Казахстане хотят изменить условия взыскания долгов по налогам

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса рассказал о планах пересмотреть механизм принудительного взимания задолженности по налогам, передает NUR.KZ.

Ержан Биржанов отметил, что значительно пересмотрены подходы при принудительном взыскании налоговой задолженности.

"Если сейчас налоговая задолженность взыскивается с 6 МРП или 22 тыс. тенге, а задолженность по социальным отчислениям - это вот медстрахование, соцстрахование, пенсионные отчисления, меры принимаются, если задолженность составляет более 1 тенге, то мы предлагаем поднять порог до 20 МРП или 74 тыс. тенге и 6 МРП соответственно", - заявил он на презентации в мажилисе проекта нового Налогового кодекса.

Он пояснил, каким будет механизм.

"До 20 МРП будут направляться только извещения об образовании налоговой задолженности, будет начисляться только пени. Другие способы и меры применяться не будут. При задолженности от 20 до 45 МРП - будет направляться уже уведомление, в случае непогашения долга, будут приостанавливаться расходные операции на сумму налоговой задолженности и только затем (опять же в случае самостоятельного непогашения долга) будут выставляться инкассовые распоряжения", - добавил он.

При задолженности свыше 45 МРП или более 166 тысяч тенге - уже будет применяться опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов.

"В случае непогашения задолженности в течение трех месяцев - будет применяться ограничение выезда руководителя на основании судебного акта", - резюмировал вице-министр.

Позже в кулуарах он рассказал, что для того, чтобы не допустить ареста счетов, должников будут уведомлять через банковские приложения, посредством Push-уведомления или СМС-рассылки, а также электронной почты.

"Мы предлагаем до 20 МРП, это сумма 73 840 тенге, не принимать меры принудительного взимания, то есть не будем закрывать счета. В целом не будем. Вот до этой суммы, до 20 МРП, не будем закрывать счета, будем направлять ему извещение: "У тебя есть задолженность и каждый день будут начисляться пеня. Будь добр, оплати налоги". Это первый шаг. Следующая градация - это от 20 до 45 МРП, то есть 74 до 166 тысяч тенге. В этом случае мы направляем налогоплательщику уведомление, что необходимо погасить налоговую задолженность в течение 30 дней, что иначе мы будем принимать меры. Налогоплательщик, если погасил задолженность, хорошо, если не погасил, то в том случае мы будем вынуждены закрыть счета", - указал спикер.

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